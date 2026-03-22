記事ポイント 5月21日に数量限定で発売。20gで5,940円の薬用美容液です。ナイアシンアミドと5種類の和漢混合エキスを配合。 5月21日に数量限定で発売。20gで5,940円の薬用美容液です。ナイアシンアミドと5種類の和漢混合エキスを配合。

シワ改善と美白ケアを1本で進めたい人に向けた美容液が、2026年5月21日に登場します。

ハーバーの「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」は、有効成分ナイアシンアミドでシワとシミ予防に同時に向き合えるアイテムです。

毎日のスキンケアで、目元や口元など年齢サインが気になる部分を集中的に整えたい人におすすめします。

ハーバー「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」

発売日：2026年5月21日価格：5,940円内容量：20g販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

ハーバーは無添加主義で知られる化粧品ブランドです。

「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」は、美白ケアとシワ改善を同時にかなえる薬用集中美容液として登場します。

有効成分ナイアシンアミドが、メラニンの生成を抑えてシミとそばかすを防ぎながら、気になるシワにも働きかけます。

目元や口元、額など、年齢サインが出やすい部分をまとめてケアしたいときに取り入れやすい一本です。

さらに、うるおいとハリに着目した5種類の和漢混合エキスを配合しています。

カンゾウ葉エキス、トウキエキス、スイカズラエキス、ヨクイニンエキス、パールプロテインを組み合わせ、年齢肌にうるおいと弾力を届けます。

化粧水と保護アイテムの後に使う流れなので、いつものお手入れに組み込みやすいところも魅力です。

部分使いしやすい美容液だからこそ、乾燥やハリ不足が気になる日々のケアで活躍します。

ハーバーが大切にする無添加主義も、このアイテムの安心感につながるポイントです。

肌に必要なものを見極めて届ける考え方は、シンプルなスキンケアを選びたい人にもなじみます。

シワと美白の両方を一度にケアできるので、スキンケアの手応えをすっきりまとめたい人にうれしい内容です。

目元や口元など、年齢サインが気になりやすい部分を丁寧に整えたい人におすすめです。

数量限定で2026年5月21日から通信販売と全国のショップハーバーで購入できます。

ハーバー「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」はいつ発売されますか？

2026年5月21日に数量限定で発売します。

Q. 価格はいくらですか？

20gで5,940円です。

Q. どんな成分が注目ポイントですか？

有効成分ナイアシンアミドに加え、5種類の和漢混合エキスを配合しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1本でシワ改善と美白ケアを両立！ ハーバー「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」 appeared first on Dtimes.