露天風呂付きの町家ステイを満喫！ レアル「鈴 京都御所南 喜承庵」

記事ポイント 京都御所から徒歩約10分の一棟貸し町家宿。二つの寝室を備え、最大8名で宿泊できます。露天風呂と1階・2階のシャワールームを用意。 京都御所から徒歩約10分の一棟貸し町家宿。二つの寝室を備え、最大8名で宿泊できます。露天風呂と1階・2階のシャワールームを用意。

京都御所南エリアで、露天風呂付きの高級一棟貸し町家宿「鈴 京都御所南 喜承庵」がリブランドオープンしました。

京町家の趣を残した空間に、現代の滞在ニーズに応える設備をそろえた宿です。

京都らしい風情を感じながら、プライベートな時間をゆったり楽しめます。

レアル「鈴 京都御所南 喜承庵」

施設名：鈴 京都御所南 喜承庵アクセス：京都市営地下鉄 烏丸線「丸太町」駅 徒歩10分定員：最大8名

「鈴 京都御所南 喜承庵」は、京都市内で町家宿を数多く手がけるレアルが展開する一棟貸し宿です。

京都御所の南に位置し、歴史と文化が息づく街並みになじむ京町家の面影を残しています。

館内には木材や畳を取り入れた和の設えが広がり、伝統とモダンが調和した滞在を楽しめます。

二つの寝室を備えたゆとりあるつくりで、家族旅行やグループでの京都滞在にも使いやすい一軒です。

京町家ならではの落ち着きに包まれながら、プライベート感のある時間を過ごせます。

滞在を支える充実の設備

キッチン設備や調理器具、食器類をそろえており、地元の食材を使った食事も宿の中で楽しめます。

1階と2階の両方にシャワールームを備えているため、複数人で泊まるときも快適です。

露天風呂で味わう静かなひととき

庭に設けた露天風呂は、京都の中心部にいながら静かな時間を楽しめるのが魅力です。

観光のあとにゆっくり湯に浸かれるので、町家滞在らしい特別感を満喫できます。

京都らしい空間を一棟まるごと使えるため、気兼ねなく過ごしたい旅行におすすめです。

露天風呂やキッチン設備がそろい、宿で過ごす時間まで旅の楽しみに変えてくれます。

京都御所南エリアで、家族やグループでの滞在先を探している人におすすめです。

「鈴 京都御所南 喜承庵」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「鈴 京都御所南 喜承庵」は何名まで宿泊できますか？

最大8名まで宿泊できます。

Q. アクセスはどの駅から便利ですか？

京都市営地下鉄 烏丸線「丸太町」駅から徒歩10分です。

Q. 館内にはどんな設備がありますか？

キッチン設備や調理器具、食器類に加え、1階と2階の両方にシャワールームを備えています。

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