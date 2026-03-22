◇カーリング女子世界選手権第8日 日本 3―11 カナダ（2026年3月21日 カナダ・カルガリー）

日本代表ロコ・ソラーレは準決勝で世界ランキング2位の地元カナダに3―11で敗れ、準優勝した2016年以来10年ぶりの決勝進出はならなかった。21日（日本時間22日）の3位決定戦に回った。

リード吉田夕梨花、セカンド鈴木夕湖、サード吉田知那美、スキップ藤沢五月の4人で臨んだロコは、先攻の第1エンドにいきなり3失点。ハウス内にストーンを貯めるカナダに対して自軍のミスも重なり、苦しい展開を強いられた。第2エンドは藤沢がガードの間を通すショットを決めて1点を返したが、第3エンドにも2失点。後攻の第4エンドにも複数得点を狙ったショットが決まらずに2点をスチールされ、第5エンドを終えて2―7で前半を折り返した。

後半は最初の第6エンドに1点をスチールしたものの、第7エンドにも3失点。3―10となったこのエンド終了後にカナダチームに握手を求めたが、決勝トーナメントは最低でも第8エンドまで試合を行う規定のため「コンシード」は認められなかった。競技続行となったロコのメンバーは苦笑いし、藤沢は第8エンドのラストショットで自ら一回転してストーンを投じる“リスペクトショット”を披露。終了後、今度は正式に「コンシード」を宣言した。

ロコは1次リーグ（L）を9勝3敗の3位で通過。この日のプレーオフ（準々決勝）では1次Lで敗れていたトルコに7―5で逆転勝ちし、準決勝進出を決めていた。