【ワシントン＝向井ゆう子】米ニュースサイト・アクシオスは２１日、米国のトランプ政権が、イランとの和平交渉についての検討を始めたと報じた。

現時点で米国とイランは直接接触していないが、エジプト、カタール、英国が両国間でメッセージを伝達しているという。

米当局者らの話として伝えた。エジプトとカタールは、米国とイスラエルに対し、イランは交渉に関心を示しているが、非常に厳しい条件を提示していると伝達した。イランは、停戦と、将来戦争を再開しないという保証に加え、賠償を要求しているという。

報道によると、米国からは、トランプ氏の娘婿のジャレッド・クシュナー氏、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使が協議に関与している。米国は、ミサイル開発計画の５年間停止や、イランがウラン濃縮をゼロにすることなど６項目を要求しているという。

米当局者によると、トランプ氏周辺は、イランのアッバス・アラグチ外相を交渉相手とみなおしておらず、実際にイランで意思決定と連絡を取る方法を模索しているという。

トランプ氏は２０日、イランとの停戦について、「相手を壊滅させている時に停戦したくない」と述べている。