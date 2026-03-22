「カーリング・世界選手権」（２１日、カルガリー）

準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに苦しい戦いを強いられ、第７エンド終了後に負けを認める「コンシード」をしようとしたが、大会ルールで決勝トーナメントは８エンドまで行わなければならず、ルール勘違いで苦笑い。第８エンドは淡々と進め、最後にスキップの藤沢五月がローリングしながらのパフォーマンスショットで締めくくった。４−１１で敗れ、３位決定戦にまわることになった。

カナダはミラノ・コルティナ五輪銅メダルのチームホーマンではないものの、世界チームランキング５位の強豪・チームエイナーソンが出場。黒星だった１次リーグの雪辱をしたい日本だったが、なかなかアイスが読み切れず、第１エンドにいきなりビッグエンドを作られて３失点。第２エンドは１点にとどまると、第３エンドに２失点。第４エンドは重圧をかけられる展開となり、２点スチールで一気に突き放された。第５エンドは１点にとどまり、前半を２−７で折り返した。

第６エンドで相手に重圧をかけて１点スチールに成功したが、第７エンドに３点を奪われた。コンシードしようとカナダに握手を求めたが、ルール上できないことに気づき、一同爆笑。やや気まずい形で第８エンドに突入し、淡々とショットを放ち続けた後、藤沢が最終ショットで相手の強さへの敬意を込めた回転しながらのショット「スピンオラマ」をみせ、会場を盛り上げ、カナダも拍手。ほっこりした空気が包み込んだ中、第８エンド終了後に改めてコンシードした。