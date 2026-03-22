坂元達裕、2試合ぶり今季7得点目！ プレミア昇格狙うコヴェントリーは首位快走
コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕が、今シーズン7ゴール目を記録した。
チャンピオンシップ第39節が21日に行われ、コヴェントリーはスウォンジーと対戦。坂元が4試合連続で先発出場を果たした一戦は、32分にブランドン・トーマス・アサンテのPKで先制すると、38分にはマット・グライムスのゴールでリードを広げた。さらに、43分にはこぼれ球に反応した坂元が右足を振り抜いてダメ押しゴールを挙げた。
試合はこのまま3−0で終了。2試合ぶりの勝利を飾った首位コヴェントリーは、今節2位のミドルスブラが引き分けたため、2位との勝ち点差を暫定ながら「9」差に広げることに成功している。なお、2試合ぶりとなる今季7ゴール目を記録し、勝利に大きく貢献を果たした坂元は71分までプレーした。
チャンピオンシップ第39節が21日に行われ、コヴェントリーはスウォンジーと対戦。坂元が4試合連続で先発出場を果たした一戦は、32分にブランドン・トーマス・アサンテのPKで先制すると、38分にはマット・グライムスのゴールでリードを広げた。さらに、43分にはこぼれ球に反応した坂元が右足を振り抜いてダメ押しゴールを挙げた。
試合はこのまま3−0で終了。2試合ぶりの勝利を飾った首位コヴェントリーは、今節2位のミドルスブラが引き分けたため、2位との勝ち点差を暫定ながら「9」差に広げることに成功している。なお、2試合ぶりとなる今季7ゴール目を記録し、勝利に大きく貢献を果たした坂元は71分までプレーした。
【動画】坂元達裕が2試合ぶり今季7ゴール目をマーク！
気持ちでねじ込んだ💫— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 21, 2026
🇯🇵坂元達裕がこぼれ球を振り抜いた！
坂元は2試合ぶりの得点で好調をアピール
コヴェントリーのプレミア昇格がいよいよ現実的に
🏴EFLチャンピオンシップ第39節
🆚スウォンジー×コヴェントリー
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