29歳日本人MF「信じられないほど懸命にプレー」。プレミア昇格を目ざす首位クラブで今季７点目を奪取。現地メディアは高評価「強烈な低弾道のシュート」

29歳日本人MF「信じられないほど懸命にプレー」。プレミア昇格を目ざす首位クラブで今季７点目を奪取。現地メディアは高評価「強烈な低弾道のシュート」