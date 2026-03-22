アイドルグループ「トウトイナ。」七瀬ひまり（22）が21日、自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。

「理学部を卒業しました 4年間、学業とアイドルの両立頑張りました！」とはかま姿で学位記を持つ写真を公開した。

「アイドルを始めるときに、学校のことは卒業するまでは公表せず頑張ろうと決めて、最後まで頑張れました！ 授業も、実験も、研究も、本当に大変な日々でしたが、自分なりに頑張れたと思います」とつづった。

「ライブで授業に出れなかったり、課題が出せなかったりしたときに友達が助けてくれたり、私のスケジュールに合わせて、先生が研究スケジュールを組んでくださったり、本当に周りの皆さんのおかげで卒業できました！そして何より、ずっと学校に通わせてもらって両親に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。

「実験大好きだった！！学校終わりに友達とご飯行くのも大好きだった！！ひいひい言いながらレポート書いたりテスト勉強したり卒論書いたのも今思えば楽しかったかも！もうこの日々がなくなると考えるとすごく寂しいです 本当に楽しい4年間でした！」と記した。

「大学で学んだことを活かしてこれからも頑張ります これからもよろしくね」とした。

この投稿に、ファンからは「卒業おめでとう」「大尊敬」「ほんとにえらい凄すぎる」「アイドルと学業の両立本当に偉い」などの声が寄せられている。