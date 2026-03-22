ＭＬＢは２１日（日本時間２２日）、ＭＬＢ３０球団の投手陣パワーランキングを公開。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らを擁するドジャースが１位にランクされた。

先発陣は日本人投手３人に加え、グラスノー、シーハン、故障から復帰して複数イニングを消化しているライアンなどがそろっており、調整が遅れているスネルの不在を感じさせないような陣容となっている。リリーフ陣でも昨オフ、最大の課題だったクローザーの部分で実績抜群のエドウィン・ディアス投手を獲得。スプリングトレーニングではケリー、クラインらが結果を残し、ベシア、スコットらの実績組も健在ぶりを示した。

この日でドジャースはアリゾナでの春季キャンプを終了。ロサンゼルスへ戻り、エンゼルスとのフリーウェイシリーズを戦い、開幕カードへと向かう。

以下、ＭＬＢが発表した投手パワーランキング。

１位・ドジャース

２位・マリナーズ

３位・フィリーズ

４位・レッドソックス

５位・タイガース

６位・パイレーツ

７位・ヤンキース

８位・ブルワーズ

９位・ブルージェイズ

１０位・メッツ