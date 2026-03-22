『R-1』優勝・今井らいぱち、中学の後輩に反響「マジで凄すぎ」「伝説レベルじゃないですか!?」 滋賀・大津市が沸く

『R-1』優勝・今井らいぱち、中学の後輩に反響「マジで凄すぎ」「伝説レベルじゃないですか!?」 滋賀・大津市が沸く