夜は安いと思っていた”コインパーキング”、朝まで停めたら「高額請求」に…。見落としやすい表示のポイントとは

夜間料金は適用時間が限定されている

「夜間最大○円」と表示されていても、その適用時間は限られています。例えば20時から翌8時までといった設定が一般的で、この時間を過ぎると通常料金に切り替わります。そのため朝を過ぎても駐車していると追加料金が発生し、結果的に高額になることがあります。



昼間料金との組み合わせで高額になる

夜間料金と昼間料金が別々に設定されている場合、それぞれが合算されます。

例えば夜間最大料金に加えて朝以降の時間が通常課金されるため、想定より大きな金額になることがあります。この仕組みは分かりにくく、見落としやすいポイントです。

また、曜日によって料金体系が異なるケースも見落とされがちです。例えば平日は夜間料金が安く設定されていても、土日祝日は別料金になっていることがあります。

この場合、同じ時間帯に利用していても料金が大きく変わる可能性があります。特に週末に利用する際は、平日と同じ感覚で考えてしまうと想定外の出費につながりやすいため注意が必要です。曜日ごとの違いも事前に確認しておくことで、より正確に料金を把握できます。



最大料金の適用回数に注意

夜間最大料金は1回のみ適用されるケースもあります。一定時間を超えると再び通常料金に戻るため、長時間利用すると料金が大きく膨らむことがあります。特に連泊などで利用する場合は、条件をしっかり確認することが必要です。



小さな注意書きが重要な情報源

料金看板には大きな数字のほかに、小さな文字で詳細条件が記載されています。適用時間や回数制限など重要な情報が含まれているため、見落とすと誤解につながります。初めて利用する駐車場では特に丁寧に確認することが重要です。

特に初めて利用する駐車場では、似たような表示でも内容が異なる場合があります。運営会社ごとにルールが違うため、過去の経験だけで判断するのは危険です。毎回確認する習慣を持つことで、思わぬ出費を防ぐことにつながります。



トラブルを防ぐための確認習慣

夜間利用での失敗を防ぐには、入庫前の確認を習慣化することが大切です。特に「何時までに出庫すればいくらか」という視点で確認すると、料金の見通しが立てやすくなります。また、精算機の近くにある詳細表示をチェックすることで、より正確な情報を得ることができます。

少しの手間で大きな差が出るため、利用前の確認は非常に重要です。また、夜間利用では「何時までに出庫するか」をあらかじめ決めておくことが有効です。

例えば朝の適用終了時間を過ぎると一気に料金が上がる場合があるため、目安となる時刻を把握しておくことで無駄な出費を防げます。アラームを設定するなどの工夫をすることで、うっかり時間を過ぎてしまうリスクも減らせます。



時間帯と条件を正しく理解する

夜間料金はお得に見えますが、条件を誤解すると高額請求につながります。適用時間や料金の切り替わりを事前に確認することが大切です。表示の細部までしっかり確認し、安心して利用できるようにすることが無駄な出費を防ぐポイントです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー