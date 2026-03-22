大ヒット海外ドラマ「ブレイキング・バッド」（2008-2013）の生みの親であるヴィンス・ギリガンが、企画の原点となった“わずか9語”のメモについて明かした。

「ブレイキング・バッド」は、余命わずかと宣告された化学教師のウォルター・ホワイト（ブライアン・クランストン）が、家族に財産を残すため、元教え子のジェシー・ピンクマン（アーロン・ポール）と麻薬精製に手を出し、裏社会でのし上がっていく姿を描いたクライムドラマ。

平凡な男性教師を描いた名作『チップス先生さようなら』と、ブライアン・デ・パルマ監督の傑作ギャング映画を引用し、「チップス先生がスカーフェイスになる」が基本コンセプトとして知られる本作。米SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）にてギリガンが語ったところによると、当初の構想はたった9語のシンプルなものだったという。

「数年前、オフィスで古いメモ帳を見つけました。（『ブレイキング・バッド』の）本当に初期のアイデアが書かれたものです。アイデアがどこから来るのかは、誰にも分かりません。ただ、そこにはこう書いてあったんです。“善良な男が家族を救うために悪いことをする（Good guy does something bad to save his family）”と。」

この大まかな着想を、「高校の化学教師が家族を養うためにメタンフェタミンを製造する」物語へと具体化したギリガン。しかし、ソニー・ピクチャーズ・テレビジョンに企画を持ち込んだところ、当時の幹部から「今まで聞いた中で最悪のアイデアだ」と酷評されたという。「名誉のために言えば、彼はいい人で、のちに自分の間違いを認めてくれました」と付け加えている。

もっとも、ソニーは「ブレイキング・バッド」の企画を受け入れ、AMCネットワークが放送を担当。全5シーズンの間にエミー賞など数々の賞に輝き、米テレビ史に残る最高傑作と一つと評されている。完結後は、スピンオフ「ベター・コール・ソウル」（2015-2022）と映画『エルカミーノ: ブレイキング・バッド THE MOVIE』（2019）も製作された。

なお、HBOから企画を断られた話も有名で、ギリガンいわく「人生で最悪の会議の一つ」だったとのこと。今回も当時を振り返り、HBOの幹部たちが企画に対して「無関心の有害なガンマ線」を放っていたと語っている。

Source: