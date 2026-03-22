メッツの千賀滉大投手が開幕５戦目となる３１日（日本時間４月１日）の敵地カージナルス戦に決まった。メンドサ監督が開幕ローテーションを発表したと２１日（同２２日）、ニューヨークの現地メディア「ＳＮＹ」が伝えた。

メッツは開幕カードとなるパイレーツ戦で、２６日（同２７日）の開幕戦がＦ・ペラルタ。２８日（同２９日）がＤ・ピーターソン、２９日（同３０日）がＮ・マクリーン。開幕２カード目となるカージナルス戦で３０日（同３１日）にＣ・ホームズ、３１日に千賀と続くという。

千賀は１３日（同１４日）のマーリンズ戦では３回をパーフェクトに抑え込む快投。１９日（同２０日）の敵地アストロズ戦では今季３度目の先発マウンドに上がり、４回を３安打無失点。４奪三振１四球、６３球投げ４１球がストライクと制球力が安定していた。

昨季は開幕１２試合目までリーグ１位の防御率１・５９だったが、一塁ベースカバーの際に右太もも裏を痛め暗転。オールスター選出も欠場、復帰後は６・９０で３Ａ降格もあった。今季は先発ローテーション入りも当落線上かとも言われていたが、最近２試合の好投でローテーション入りが確実視されていた。