「アルコールスプレー、地味にかさばる問題」を解決！ セリアの薄〜い“カード型ボトル”が最適解だった
今では必需品ともいえる手指消毒用のアルコールスプレー。インフルエンザやノロウイルスなどさまざまな感染症が流行する時期はもちろん、外出先での食事前などには季節を問わず、手指を消毒して感染症対策をしたいですよね。
筆者も詰め替え用ボトルに入れたアルコールスプレーを常に持ち歩いているのですが、小さめのバッグの時にはどうしてもかさばってしまうのが気になっていました。
そんな時にはまず100円ショップ。何かいいアイテムはないかとセリアで探してみたところ、まさに「これだ！」というスプレーボトルに出会いました。
◆隙間にもコンパクトに収納！ カード型スプレーボトル
ずらりと並ぶ詰め替えボトルコーナーで見つけたのが、ミストタイプの「カード型スプレーボトル」。ボトルの中にはアルコールスプレーの詰め替えが不可のものもありますが、こちらは除菌用アルコール液99.9vol％対応なので安心して使用することができます。ジェルタイプには対応していません。
本体は約56×11×H84mmと、免許証やキャッシュカードなどとほぼ同じ大きさ。片手で握りやすく、ちょうど良いサイズ感です。容量は20ml。
本体上部に補充口があります。シリコーンゴム製の栓は取り外せるタイプで小さいので、紛失には気を付けましょう。
早速詰め替えてみることに。補充口は小さいですが、我が家で使用しているスプレーはノズルが長いタイプなので、ノズルをそのまま口に差し込んでスプレーしてダイレクトにで詰め替えることができました。アルコール液はボトルの8分目以上には入れないよう注意書きがあります。
栓を奥までギュッと入れ込めば完了。カード型、見た目もかわいいです。
◆マチのないバッグやポケットにも収納できて便利！
厚みが約1.1cmしかなく、マチのないポケットなどにも収納できるのがカード型ボトル最大の魅力。バッグの内・外ポケットやフラットポーチ、アウターやボトムのポケットにも入れることができ、一般的な形状のボトルと比べて圧倒的に持ち運びやすい！
◆お気に入りのシールやステッカーでデコっても◎
シンプルなデザインなので、推しのステッカーやお気に入りのシール、テプラなどでアレンジしてもOK。自分だけのデザインで愛着が湧くこと間違いなしです。
購入して以降、これまで使っていたものは車専用にしてカードタイプをメイン使いしています。20mlと容量が少なめなので「頻繁に補充が必要かも……」とそこだけが心配だったのですが、意外ともってくれます。
薄いというだけでこんなにも持ち運びが快適になるとは……。たった100円でサクッと悩みを解決してくれる100円ショップ、やはり侮れません。
特に体調に気を配りたい卒業・入学シーズン。手軽にアルコールスプレーを持ち歩いて、しっかりウイルス対策をおこないましょう。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
筆者も詰め替え用ボトルに入れたアルコールスプレーを常に持ち歩いているのですが、小さめのバッグの時にはどうしてもかさばってしまうのが気になっていました。
そんな時にはまず100円ショップ。何かいいアイテムはないかとセリアで探してみたところ、まさに「これだ！」というスプレーボトルに出会いました。
ずらりと並ぶ詰め替えボトルコーナーで見つけたのが、ミストタイプの「カード型スプレーボトル」。ボトルの中にはアルコールスプレーの詰め替えが不可のものもありますが、こちらは除菌用アルコール液99.9vol％対応なので安心して使用することができます。ジェルタイプには対応していません。
本体は約56×11×H84mmと、免許証やキャッシュカードなどとほぼ同じ大きさ。片手で握りやすく、ちょうど良いサイズ感です。容量は20ml。
本体上部に補充口があります。シリコーンゴム製の栓は取り外せるタイプで小さいので、紛失には気を付けましょう。
早速詰め替えてみることに。補充口は小さいですが、我が家で使用しているスプレーはノズルが長いタイプなので、ノズルをそのまま口に差し込んでスプレーしてダイレクトにで詰め替えることができました。アルコール液はボトルの8分目以上には入れないよう注意書きがあります。
栓を奥までギュッと入れ込めば完了。カード型、見た目もかわいいです。
◆マチのないバッグやポケットにも収納できて便利！
厚みが約1.1cmしかなく、マチのないポケットなどにも収納できるのがカード型ボトル最大の魅力。バッグの内・外ポケットやフラットポーチ、アウターやボトムのポケットにも入れることができ、一般的な形状のボトルと比べて圧倒的に持ち運びやすい！
◆お気に入りのシールやステッカーでデコっても◎
シンプルなデザインなので、推しのステッカーやお気に入りのシール、テプラなどでアレンジしてもOK。自分だけのデザインで愛着が湧くこと間違いなしです。
購入して以降、これまで使っていたものは車専用にしてカードタイプをメイン使いしています。20mlと容量が少なめなので「頻繁に補充が必要かも……」とそこだけが心配だったのですが、意外ともってくれます。
薄いというだけでこんなにも持ち運びが快適になるとは……。たった100円でサクッと悩みを解決してくれる100円ショップ、やはり侮れません。
特に体調に気を配りたい卒業・入学シーズン。手軽にアルコールスプレーを持ち歩いて、しっかりウイルス対策をおこないましょう。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。