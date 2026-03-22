桂川有人が5差8位で欧州ツアー最終日へ 金子駆大25位
＜海南クラシック 3日目◇21日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇ブラックストーンC＝6984ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。日本勢は2人が決勝ラウンドに進出。桂川有人が5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、首位と5打差のトータル12アンダー・8位タイで最終日へ向かう。
【写真】小祝さくらと結婚していたことが明らかに
金子駆大は3バーディ・1ボギーの「70」と伸ばし、トータル7アンダー・25位タイにつけている。トータル17アンダー・首位にジョーダン・ガンバーグ（米国）とホルヘ・カンピージョ（スペイン）。トータル16アンダー・3位にディラン・フリッテリ（南アフリカ）が続いている。賞金総額は255万ドル（約4億600万円）。優勝者には43万3500ドル（約6900万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州海南クラシック リーダーボード
小祝さくらが自ら結婚を報告「引き続きゴルフを頑張りたい」
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＜速報中＞原英莉花ら10人が決勝進出 米女子リーダーボード
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