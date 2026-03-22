＜速報＞原英莉花が3日目「67」 暫定5位でホールアウト
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 3日目◇21日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢15人のうち10人が決勝ラウンドに進出。17位から出た原英莉花は1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」と伸ばし、トータル9アンダー・5位タイでホールアウトした。
〈写真〉原英莉花の最新スイング “浅い沈み込み”に進化！
5番パー5でピンそばにつける2オンに成功してイーグルが先行。後半に2つのボギーを喫したが、最終18番パー5で2オンバーディとするなど5つのバーディを奪い、上位に浮上した。山下美夢有は12番でティショットが右に曲がってロストボールになるトラブルからダブルボギーを喫し、トータル5アンダー・26位タイに後退している。畑岡奈紗がトータル7アンダー、岩井千怜と西村優菜はトータル6アンダー。古江彩佳がトータル5アンダー、西郷真央と竹田麗央はトータル3アンダー、馬場咲希と岩井明愛はトータル1アンダーで第3ラウンドを終えている。トータル17アンダー・首位にキム・ヒョージュ（韓国）。トータル11アンダー・2位にカリス・デイビッドソン（オーストラリア）、トータル10アンダー・3位タイにネリー・コルダ（米国）らがつけている。賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）、優勝者には45万ドル（約7100万円）が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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