ホワイトハウスを出発する前に報道陣に声をかけるトランプ大統領＝20日/Celal Gunes/Anadolu/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は21日、イランは合意を望んでいるが、自身は望んでいないと述べた。目標は「予定より数週間早く」達成され、米国は「イランを地図上から消し去った」とも主張した。

トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「イランの指導部は消え、海軍も空軍も壊滅した。防衛力は全くなくなり、彼らは合意を望んでいる。だが、私は望んでいない！」と書き込んだ。

前日の20日には、トランプ氏は停戦の可能性を重要視せず、ホワイトハウスで記者団に対し、米国の継続的な行動によってイランは著しく弱体化したと述べていた。

トランプ氏は20日、対話はできるものの、停戦は望んでいないと語った。

トランプ氏は「相手を文字通り壊滅させている状況で停戦などしない。イランには海軍も空軍もない。装備も何もない。偵察要員もいない。対空兵器もない。レーダーもない。指導者はあらゆるレベルで殺害された。我々はそんなことをするつもりはない」と述べた。

トランプ氏はまた、米国はすでに対イラン戦争に「勝利」したとも語った。その後、SNSへの投稿で、米国は中東での軍事行動の「縮小」を検討していると言い添えた。