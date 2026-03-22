自分が投資する株価が利益水準に対して割高なのか、割安なのか？株を判断するために用いられる指標とは？【図解 株式投資の話】

ＰＥＲ自分が投資する株価が利益水準に対して割高なのか、割安なのか？株を判断するために用いられる指標

「PER」とは？

次は「PER」という指標を紹介します。

PERは（Price Earnings Ratio）の略。日本語では「株価収益率」です。株価を1株当たりの純利益（EPS）で割って求めます。株価が利益水準に対して割高なのか、割安なのかを判断するために用いられる指標です。単位は「倍」で表します。

PERは倍率が低いほど株価が割安、倍率が高いほど株価が割高ということになります。

判断基準は「25倍」や「30倍」といわれています。

では、PERが低い株を買えば儲けられるのでしょうか。

PERが低いということは割安ということですから、理屈としては「買えば儲かる可能性が高い」ということになります。

しかし、実際は儲かることもあれば儲からないこともあります。たしかに、PERが低い株の中には割安株がありますが、単に、投資家に人気がない株もたくさんあります。人気がないからPERが低くなっているというわけです。

逆に、PERが高くなっている株の中には割高なものもありますが、投資家に人気があるからPERが高くなっているものもたくさんあります。

そのため、一概に、「PERが低いから投資の対象になる、PERが高いから投資の対象にならない」というわけではありません。

ただ、自分が投資する株のPERが高い場合は、一応、注意だけはしておきましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』