秋田県の農村、羽後町にある企業が立ち上げたロリータ服のブランド「アトリエ小町」が大きな話題を呼んでいる。ロリータ界のカリスマとして有名な青木美沙子氏をモデルに起用し、服をふるさと納税の返礼品にしたところ、注文が殺到。その後、ネットで販売を告知すると、瞬く間に受注生産分が完売になるほどの人気を誇っている。

ブランドを創始したのは、羽後町に本社と工場を置く縫製工場「JCF」の2代目社長、阿部友磨氏。同社の技術は高く評価されており、これまでも著名なロリータブランドから依頼を受け、縫製を請け負ってきた。羽後町からロリータ文化を発信したいと意気込む阿部氏と、その熱意に共感して協力しているという青木氏に話を聞いた。【取材・文＝山内貴範】

【売り切れ続出】“かわいい”と絶賛の声続出…「アトリエ小町」の大人気ロリータ服を着用するカリスマモデル青木美沙子氏

服が丁寧に作られている光景に感動

――青木さんが、阿部さんから声をかけられた経緯を教えていただけますか。

秋田発の大人気のロリータ服

青木：JCFさんはこれまでに様々なロリータブランドから依頼され、お洋服を作ってこられました。私はそれらのブランドのファンで、阿部さんとも面識がありました。ロリータ服は海外でも人気が高まっていますが、海外で製造しているものが多く、メイド・イン・ジャパンは意外に珍しいんですよ。

私はJCFさんの工場に伺い、お洋服がとても丁寧に作られている工程や、オリジナルプリントの精巧さなどを目の当たりにして、感動しました。今回、阿部さんとお話をするなかで、秋田でつくられているお洋服の魅力を日本中の方に知ってもらうために、ぜひ協力させていただければと思いました。

――阿部さんはなぜ、アトリエ小町を立ち上げたのでしょうか。

阿部：当社のような縫製工場は、ブランドの依頼を受けて服を作るOEMの立場で、長年アパレル産業を支えてきました。しかし、近年は仕事量の減少や人材不足など、非常に厳しい状況が続いています。当社は地方の縫製工場で、決して大きな会社ではありません。それでも、私たちが作るお洋服を楽しみに待ってくださるお客さんはたくさんいます。

そのお客様の期待に応えたい。そして、日本の縫製工場が長年培ってきた、日本製の丁寧なものづくりの価値を次の世代へ繋げたい。そんな思いをもとに、自分たちでゼロから企画し、作り上げたお洋服をお客様へ直接届けるブランドとして、アトリエ小町を立ち上げました。

――ロリータ服については、関心をお持ちだったのでしょうか。

阿部：もちろん。当社で長年にわたって作ってきましたから、アトリエ小町を立ち上げる前から関心がありましたし、ロリータブランドって凄いなあと思っていたんですよ。その繋がりでファッション雑誌「KERA」も読んでいましたから、青木さんのことはずいぶん前から知っているんですよね。

日本で売られている服の大半は海外産

――ロリータ服に限らず、日本で販売されている服の大半は海外で生産されているそうですね。

阿部：1980年代から90年代にかけて、日本には8万〜9万社の縫製工場がありました。ところが、海外生産の拡大や産業構造の変化により、その数は現在、5000〜7000社ほどまで減ったと言われています。実に、95％減という状況です。

日本のアパレル業界を見渡すと、1990年の国産品の供給割合（数量ベース）は約50.1％でしたが、2025年頃には約1.4％まで落ち込んでいる。日本で流通している服の99％は輸入品というわけです。

――国内産の服はほとんど残っていないと。

阿部：日本の縫製工場は、かつて地方の重要な産業の一つでした。ところが、海外生産の拡大によって、工場の数は大きく減少しています。さらに問題となっているのは、技術者の高齢化ですね。縫製工場で働く人たちの平均年齢は60歳前後と言われ、今後10年でさらに多くの工場が消えるとも言われています。

その一方で、近年は「日本製」、「小ロット生産」、「高品質」といった価値が見直され始めています。私たちには、ただ服を作るだけではなく、日本のものづくりの価値を伝えていく役割もあるのではないかと感じています。そういう意味で、以前から付き合いのあった青木さんに、当社の服のプロデュースをお願いさせていただきました。

青木：ロリータ服がどのように作られているのか、購入している私も知らなかったんですよ。ロリータ服は、たくさんのリボンや、繊細なレースがあしらわれ、量産ができない特殊なお洋服。そんな難しいお洋服を作る技術が秋田にある、ということを知ってもらいたいですね。お値段もそれなりにしますが、作られる工程を知れば、納得いただけるのではないかと思います。

オリジナルプリントと縫製にこだわる

――青木さんがデザインに関わった服がアトリエ小町から販売されていますが、柄のデザインからこだわったそうですね。

青木：アトリエ小町のお洋服の生地は、基本的にオリジナルのものにしています。量産されている生地を使うこともできるのですが、JCFさんはオリジナルプリントが得意なので、ギンガムチェックや花柄も世界に一つだけのものを作ってもらいました。

フリルやレース、リボンの作りも素晴らしく、こだわりがつまっています。先ほど、お値段がそれなりにする……と話しましたが、はっきり言って、お安いと思いますよ。阿部さんがかなり頑張ってくださって、2万円前後の価格が実現しています。

阿部：細かなギャザーやフリルの表現、シルエットの美しさ、着心地、細部の仕立てなど、一つ一つの工程を大切にした服づくりは大量生産ではなかなか難しいんです。ロリータは複雑な工程が必要になる服ですが、そういった細やかな表現や仕立てができるのは当社の強みでもあります。

――着心地についてはどうですか。

青木：私が長年愛用してきたお洋服を作ってきたのがJCFさんですから、素材も着心地も素晴らしいですね。安心感、安定感があるといいますか。あと、ロリータ服って少量生産なので、どうしてもフリーサイズだけになってしまうんです。その点、アトリエ小町は幅広くサイズ展開しているので、様々な体型の方に着ていただけるのも魅力ですね。

ロリータ服は若い人のファッションというイメージがありますが、今では50〜70代まで年齢の幅が広がっています。アトリエ小町のお洋服は普段着としても着やすいデザインになっているので、興味を持った方が手を出しやすいと思います。

ロリータを着て田植えに挑戦!?

――ロリータでは世界観が確立されたブランドも多いですし、近年は大手ファッションチェーン店が販売していますよね。アトリエ小町は、ほかのブランドとどのように差別化を図っていくのでしょうか。

阿部：先ほど青木さんにお褒めいただいたオリジナルプリントですが、当社では独自のデザインをプリントできる高精度なインクジェットプリンターを導入しています。生地にプリントができる環境がある縫製工場は、珍しいんですよ。他の会社では出せない色や、雰囲気を表現できるのが強みだと思いますし、そういった点を打ち出していきたいですね。

そして、何といってもメイド・イン・ジャパンの高品質な服、という部分を積極的にPRしていきたいと思います。それに、せっかく青木さんとご縁をいただいているので、地元の他の企業とコラボしたり、秋田の美しい風景を活かした“お茶会”を開催したりするなど、様々な展開を考えています。

青木：私は何度も羽後町を訪れていますが、秋田といえばおいしいお米や食文化があり、自然豊かなところです。例えば、ロリータを着て田植えに挑戦したりとか、キャッチーなこともしていきたいですよね。

――海外からも注目を集めそうです。

青木：ロリータ服の文化は海外にも広がっていて、特に中国では人気が高いですね。JCFさんも中国進出されています。ロリータ服の魅力は、大人になってもお姫様になりたいという願望を叶えてくれるところ。身にまとうことで、自分に自信を持てるところが素敵です。そういった思いに共感される方が、世界中に増えていると感じます。

地元出身の漫画家とのコラボも

――阿部さんは今後、どのような展開をしていきたいと思っていますか。

阿部：ありがたいことに、自分が想像していたよりも、お客さんに高く評価していただいているのがありがたかったですね。でも、それは私たちだけの力では実現できなかったことです。ひとえに、青木さんがInstagramやYouTubeで発信していただいたおかげだと思います。

地元とのコラボは積極的に行っていきたいです。現在、地元出身の漫画家である辻永ひつじさんに服のデザインを依頼していますが、こういった試みをしっかり形にしていきたいと思っています。青木さんも本当に服に詳しい方ですし、青木さんが「これを着たい！」という要望を、当社の技術で実現させていきたいと思っています。

――阿部さんの服への思いを感じます。

阿部：服はただの衣類ではなく、着ることで、少し気持ちが明るくなるものだと思っています。日常の中で少し特別な気持ちになれる服を作りたい、そんな思いで服づくりをしていきたいと思っています。

デイリー新潮編集部