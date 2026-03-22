手足の冷えや頭痛も「低血圧」が原因？全身に及ぶ具体的な症状と現れ方の特徴とは

低血圧によって現れる症状は多岐にわたり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。めまいや立ちくらみといった身体的な症状だけでなく、集中力の低下や気分の落ち込みなど、精神面や認知機能にも影響を及ぼすことが知られています。これらの症状は個人差が大きく、午前中に強く現れやすいという特徴があります。ここでは、具体的な症状とその現れ方について見ていきましょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

低血圧に伴う主な症状

低血圧によって現れる症状は多岐にわたり、個人差も大きいものです。日常生活に影響を与える代表的な症状について、具体的に見ていきましょう。

身体的な症状の現れ方

低血圧の身体的症状としてもっとも多いのが、めまいや立ちくらみです。脳への血流が十分でないため、特に姿勢を変えた際に症状が現れやすくなります。朝起きた時や長時間座っていた後に立ち上がると、一瞬視界が暗くなったり、ふらつきを感じたりすることがあります。

全身の倦怠感や疲労感も代表的な症状です。十分に休息をとっているにもかかわらず、常に体が重く感じられ、活動的に動くことが難しくなります。特に午前中は症状が強く、午後になると少し改善することが多いようです。これは朝の血圧が低くなりやすいためと考えられています。

頭痛や肩こり、動悸、息切れといった症状を訴える方もいらっしゃいます。血液循環が十分でないため、身体の各部位に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、さまざまな不調として現れます。手足の冷えも低血圧に伴いやすい症状で、末梢の血流が不足することが原因です。

精神的・認知的な影響

低血圧は身体面だけでなく、精神面や認知機能にも影響を及ぼすことがあります。集中力の低下は多くの方が経験する症状で、仕事や勉強に支障をきたすことがあります。脳への血流が十分でないため、思考がまとまりにくく、判断力が鈍ることがあるのです。

記憶力の低下を感じる方もいらっしゃいます。特に新しい情報を覚えにくい、物忘れが増えたと感じる場合があります。これも脳の血流不足が関係しており、一時的なものであることが多いですが、日常生活での不便さは少なくありません。

気分の落ち込みや無気力感といった精神的な症状も報告されています。慢性的な疲労感や身体のだるさが続くことで、意欲が低下し、抑うつ的な気分になることがあります。朝起きられない、日中も活動的になれないという状態が続くと、社会生活への参加が難しくなり、さらに気分が落ち込むという悪循環に陥ることもあります。

まとめ

低血圧は単なる体質と考えられがちですが、日常生活の質に大きく影響を与える問題です。基準値や症状、原因を正しく理解し、食事や運動、生活習慣の見直しを通じて改善を図ることができます。塩分や水分の適切な摂取、規則正しい生活リズム、適度な運動などは、すぐに始められる有効な対策です。症状が強い場合や改善が見られない場合は、背景に他の疾患が隠れている可能性もあるため、医療機関での相談をためらわないことが大切です。適切な知識と対処法を持つことで、低血圧による不快な症状を軽減し、より快適な毎日を送ることができるでしょう。

参考文献

日本循環器学会「循環器病ガイドラインシリーズ」