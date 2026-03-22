親が認知症になったら何をする？やるべきことや関わり方など詳しく解説

親が認知症といわれたとき、家族は驚きや戸惑い、焦りを抱きやすいです。物忘れだけでなく、段取りがうまくいかない、同じ話を繰り返す、外出先で迷うなど日常生活の変化が少しずつ重なっていきます。関わり方を工夫しても伝わりにくい場面が増え、親子や家族の関係がぎくしゃくすることもあります。一方で、早い段階から相談先を確保し、変化を記録し、安全面の備えを進めると、負担を減らしながら暮らしを整えやすいです。介護保険や地域の支援を上手に使うことも大切です。

この記事では、親が認知症になったときに起こりやすい変化と、家族が取り組みやすい手順を解説します。

監修医師：

林 良典（医師）

親が認知症になったらどのような変化が生じる？

【出身大学】名古屋市立大学【経歴】東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。【資格】医学博士、公認心理師、総合診療特任指導医、総合内科専門医、老年科専門医、認知症専門医・指導医、在宅医療連合学会専門医、禁煙サポーター【診療科目】総合診療科、老年科、感染症、緩和医療、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、整形外科、眼科、循環器内科、脳神経内科、精神科、膠原病内科



認知症の変化は、記憶だけに限りません。考える手順や段取り、気持ちの切り替えが難しくなり、生活のなかで小さな困りごとが増えていきます。さらに、時間や場所の感覚がずれて戸惑う場面が出ることもあります。家族が早めに変化に気付くと、受診や支援につなげやすく、関わり方の工夫もしやすいです。本人の得意なことや落ち着きやすい環境も一緒に把握すると、日々の対応が整いやすいです。

親の日常生活に起きる変化

同じ質問を繰り返す、約束や予定を忘れるといった変化がみられます。加えて、料理や買い物で手順が混ざる、会計で支払い方に迷う、薬の飲み忘れが増える、支払いが遅れるなど段取りを組んで進める作業が苦手になります。身だしなみが整いにくい、季節に合わない服装を選ぶ、ゴミ出しや片づけが進まない、冷蔵庫に同じ食材が増える、何度も電話をかける、家の中で物を探す時間が長くなるなどといった変化も出てきます。外出時には、目的地に着くまでの手順が難しくなり、電車やバスの乗り換えで迷うこともあります。

親子や家族の関係に生じる変化

物忘れなどを指摘されると恥ずかしさや怒りが出ることがあります。その結果、話題を変える、取り繕う、否定するなどの反応が重なり、会話がかみ合いにくい日もあります。また、家族はよかれと思って手助けしても、本人は自分を否定された感覚を持つことがあります。そのため、口数が減る、外出を控える、家族との距離を置くなど関係性に影響が出ることがあります。自分のことは自分で決めたい気持ちが強い方ほど、支援を拒む場面が増えやすいです。話が通じにくい状態が続くと、家族側が疲れやすく、言葉が強くなる場面も出てきます。

家族の役割や負担が増える過程

最初は見守りや電話確認だけでも、時間と手間が積み重なると負担が増えます。通院の付き添いや金銭管理、役所の手続き、家事の代行など家族の役割が広がりやすいです。さらに、本人の生活リズムが乱れると、家族の睡眠や仕事にも影響が及びます。予定変更が続くと、家族の気持ちの余裕も減りやすいです。連絡の行き違いを防ぐために、家族間で情報共有が増え、相談や調整に使う時間も伸びやすいです。介護が長引くほど、休息を取るタイミングが作りにくくなることもあります。

家族や生活に影響が出るケース

火の不始末や薬の飲み間違い、外出先で道に迷うなどが代表的です。行方不明につながる前段階として、いつもと違う時間に外へ出る、帰宅が遅れる、行き先の説明が難しいといった変化が出ることがあります。鍵や財布が見つからず探し回る、慌てて家を出るなどもきっかけになります。加えて、訪問販売や電話での勧誘に応じてしまう、支払いが重なって家計が乱れるなど金銭面のトラブルにつながる場合もあります。急な呼び出しや対応が増え、予定が立てにくくなることもあります。家族の留守中に困りごとが起きると、近所の方や関係機関の助けが必要になる場面も出てきます。

親が認知症になったらやるべきこと



認知症といわれた直後は、何から手を付けるか迷いやすいです。ここでは、家族が最初に進めやすい順番に、相談先の確保、状況の整理、暮らしの安全づくりを解説します。早めに動くと、困った状況に陥ったときに対処しやすくなります。

病院や市区町村、地域包括支援センターなどに相談する

まずは受診先を決め、診断や薬物治療の必要性だけでなく、生活の困りごとを一緒に伝えます。受診に迷うときは、かかりつけ医や認知症疾患医療センター、認知症を専門とする医師に受診して道筋を作ると進めやすいです。並行して、市区町村の高齢福祉担当や地域包括支援センターに相談し、介護保険申請の流れ、使えるサービス、家族の負担を減らす工夫を確認します。相談時は、いつから、どんな場面で困っているかを短くまとめて伝えると、必要な支援につながりやすいです。

今おきている変化を整理し記録する

次に、変化を具体的に書き出します。物忘れの回数よりも、生活に支障が出た出来事を記録すると情報の質が上がります。例えば、同じ買い物を繰り返した、支払いを忘れた、薬が余っている、料理の火を消し忘れた、約束の場所にたどり着けなかったなどの変化です。日時、状況、家族がどう対応したか、本人の反応をメモしておくと、受診時の説明や要介護認定の相談でも役立ちます。記録は完璧である必要はありません。週に数回でも記録を続けることが大切です。

安全に関わるリスクを確認する

最後に、安全に直結する項目を家族で点検します。外出で迷う心配がある場合は、連絡先を書いたカードを持ってもらう、靴や上着に連絡先を付ける、普段の散歩コースや立ち寄り先を共有するといった備えを行いましょう。火のもとは、調理器具の見直しや見守りの時間帯調整、消し忘れが起きやすい場面の把握から始めます。服薬は、お薬カレンダーや一包化、家族の声かけのタイミング固定でミスを減らせます。運転は、本人の生活圏と危険な場面を整理し、受診先や家族で相談しながら代替手段を早めに準備します。金銭面は、支払い方法の簡素化や、詐欺対策として電話の設定見直しも検討します。

親が認知症になったら家族はどう関わるべきか



認知症の親への関わりは、正しさを伝えるより、安心して過ごせる場面を増やす視点で関わるようにしましょう。まず、話をするときは文章を短く区切り、一度に一つだけ伝えます。急かさず、親のペースに合わせると、できる行動が残りやすいです。間違いを指摘したくなっても、責める形にすると不安や怒りが強まりやすいため、言い方を変えて次の行動へ誘導します。できたことを言葉にして評価すると、自尊心を保ちやすいです。うまくいかない日があっても、家族のやり方を変える余地としてとらえ、外部の支援と組み合わせながら続けていきます。

認知症になった親との向き合い方



認知症が進むと、昨日できていたことが今日は難しいなど波が出ることがあります。家族が頑張り過ぎるほど、思い通りに進まない現実とのギャップで疲れやすいです。ここでは、親の尊厳を守りつつ、家族の暮らしも守るための考え方を解説します。

親に以前と同じ関係を求め過ぎない

認知症は、記憶だけでなく判断や段取りの力も落ちるため、以前と同じやり取りを期待すると衝突が増えやすいです。

まず、親を変えようとするより、環境と伝え方を整えます。会話は短く、肯定から入り、選択肢は二つほどに絞ります。例えば、今から病院に行きます、のように行動を一つにして伝えると混乱が減りやすいです。

間違いを正す場面では、事実の議論に入らず、気持ちに寄り添いながら次の行動へ誘導します。できないことが増えても、できる部分は残ります。洗濯物をたたむ、食器を拭く、散歩に行くなど役割を小さくして続けると自己肯定感につながりやすいです。親の世界を否定しない姿勢は、介護の時間を穏やかにしやすいです。

家族が疲れすぎないことを最優先にする

介護は気合いで乗り切るものではありません。無理なく続けるための仕組みづくりが大切です。介護する側の睡眠が削られる、仕事に支障が出る、家族関係が荒れるなどの状況になると結果として親の支えも続きにくいです。

まず、家族内で役割を分け、連絡窓口を一つにして情報の行き違いを減らします。次に、困りごとを抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャーにつなげ、見守りや訪問系サービス、デイサービスなどを組み合わせます。外出で迷う心配がある場合は、連絡先の携帯や位置情報の活用、近所や関係機関への共有など事前の備えを進めます。

介護者自身の受診や休息も後回しにしないでください。週に一度でも一人の時間を確保し、感情が高ぶった日は少し距離を置くと、関わりが崩れにくくなります。家族が無理をしない形を整えておくことが、親の暮らしを支え続ける助けになります。

認知症で利用できる支援や介護サービス



認知症の介護は、家族だけで抱えるより、制度と地域の支援を組み合わせた方が続けやすいです。まず相談の窓口として、地域包括支援センターがあり、介護保険の申請やサービス選びの支援につながります。介護保険を申請すると、訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具の貸与などを状況に合わせて利用できます。家事や入浴の支援、見守り、家族の休息づくりに役立つ選択肢がそろっています。軽い支援で足りる段階でも、早めに外部の支援とつながると、急な変化が起きたときに相談しやすいです。利用できる内容は自治体や認定区分で変わるため、窓口で生活の困りごとを具体的に伝えることが大切です。

介護保険サービスを利用するために必要な手続きと費用負担



介護保険は、申請してすぐにサービスが始まる仕組みではありません。申請から認定、ケアプラン作成まで段階があり、家族が流れを知っておくと準備が進みます。費用も自己負担割合や利用量で変わるため、早い時期に目安をつかむことが大切です。

介護保険サービスの利用手順

はじめに、お住まいの市区町村へ要介護認定を申請します。窓口がわからないときは、地域包括支援センターへ相談すると申請先や必要書類を整理しやすいです。申請後は、認定調査として調査員が自宅や施設で生活状況を確認します。あわせて主治医により主治医意見書が作成され、調査結果と医師の所見をもとに要支援・要介護の区分が決まります。認定結果が出たら、次はケアプラン作成です。要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが中心となり、本人の生活目標と困りごとを整理してサービスの組み合わせを決めます。プランが整ったらサービス事業所と契約し、利用開始へ進みます。

介護保険サービスを利用する際の費用負担の目安

費用は、介護保険でまかなわれる分と自己負担分に分かれます。自己負担割合は所得などで決まり、1割、2割、3割のいずれかです。居宅サービスや地域密着型サービスの一部は、要介護度ごとに1ヶ月に利用できる上限が決まっています。上限の範囲内で利用した分は、自己負担割合に応じた支払いです。ここでは、自己負担が1割の場合に、上限まで利用したときの月あたりの目安を示します。

要支援1：5,032円

要支援2：10,531円

要介護1：16,765円

要介護2：19,705円

要介護3：27,048円

要介護4：30,938円

要介護5：36,217円

上限を超えて利用した分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談してサービスの回数や組み合わせを調整します。また、食費や居住費など、介護保険の給付とは別にかかる費用もあります。

参照：『介護保険の支給限度額とは』（健康長寿ネット）

まとめ

親が認知症になったときは、変化に気付いた段階で、家族だけで抱え込まない流れを作ると安心です。日常生活で困っている場面を具体的に記録しておくと、受診や相談が進めやすいです。関わり方は、正しさを伝えようとするより、短く分けて伝え、責める形を避けて次の行動につなげるとよいでしょう。負担が大きくなる前に、地域包括支援センターやケアマネジャーとつながり、介護保険のサービスを組み合わせて休める時間も確保してください。

安全面としては、外出で迷う心配や火のもと、服薬、金銭管理を点検し、行方不明への備えも早めに進めておきましょう。家のなかの動線や連絡手段を整えておくことも、日々の不安を減らす助けになります。手続きと費用の流れを知っておくと、必要な支援を無理なく続けやすいです。

参考文献

『認知症疾患診療ガイドライン2017』（日本神経学会）

『知っておきたい認知症の基本』（政府広報オンライン）

『認知症に関する相談先』（厚生労働省）

『サービス利用までの流れ』（厚生労働省）

『介護保険の支給限度額とは』（健康長寿ネット）