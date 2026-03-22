フリーアナウンサーの中川安奈（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。同じ年の人気タレントとのツーショットを披露した。

「フジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』 大好きな番組に出演させていただきます」と22日に番組に出演することを告知した。

「しかも同い年の岡田紗佳さんと」とつづり、モデルでプロ雀士の岡田紗佳とのツーショットを公開。「岡田さんはフリーになってすぐから何度も番組で共演させていただいていて、密かに憧れている部分がたくさんあって...という存在だった」と告白。「今回こうして2人で呼んでいただけてとってもテンションがあがりました」と記した。

「収録でも岡田さんに対して私の目がハートになっているところが多々あると思います」と中川。「そしてそれに対する岡田さんの反応がまた...ふたりのコントラストもお楽しみいただけると思います笑」とつづった。

この投稿に、タレントの大沢あかねが「大好物なふたり」と反応。ファンからは「素敵ですね」「好きな2人！びっくりです」「ますますお綺麗です」などの声が寄せられている。