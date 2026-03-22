レモンタルタルうまぁぁぁ♡（幸）【マクドナルド】食べ逃したくない！「期間限定バーガー」

【マクドナルド】の春の風物詩が、今年もついにやってきた！ おなじみの甘辛いてりやきソースとたまごを組み合わせた、春の定番メニューが3月4日から販売中です。長年愛され続ける「期間限定バーガー」の登場に、春の到来を実感した人も多いはず。そこで今回は、まもなく終売の限定バーガーを紹介します。

ボリューミーでもさっぱり食べられる

今年の「てりたま」シリーズの第1弾として登場したのは「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」。2023年にも販売された限定バーガーが、リニューアルして帰ってきました。てりたまに、ベーコンとタルタルソースを加えたボリューミーなバーガーですが、タルタルソースには瀬戸内レモンと果汁を使っているため、重すぎずさっぱりと食べられる点が特徴です。

ほんのりレモンが食欲をそそる

@ftn_picsレポーターHaruさんが「レモンタルタルうまぁ」と絶賛するタルタルソースは、酸味が強すぎず、バーガーを食べ進めるなかでほんのりレモンを感じる仕上がり。ポークパティとベーコンの肉肉しさ、タルタルソースのさっぱり感を同時に楽しめて、筆者は最後まで飽きることなく食べられました。

【マクドナルド】の春の風物詩は、今年も安定の美味しさ。「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」の販売期間は、3月24日までと残りわずかです。ボリューミーでもさっぱり爽やかな、今だけの「期間限定バーガー」をぜひお見逃しなく！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる