元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。局アナ時代に休日を取りたくなかった理由を明かした。

今放送のゲストはおぎやはぎの小木博明（54）。島旅の話題で盛り上がった。田中は「沖縄の離島だと、波照間島。日本最南端の島」とした上で「私、局アナの時に初めて行って」と切り出した。「『Nスタ』って今もやってる夕方のニュース番組あるじゃないですか。私、実はあれの初期メン（バー）なんですよ。それの前身の『イブニングワイド』っていう夕方の番組からやらせていただいてて。帯番組ってお休み取るタイミングが結構難しくて。先輩から取っていくから。でも私、休みいらなかったんですよ」と明かした。

理由は「働きたくて。1番になりたくて。ほら、休むと自分の場所、誰かに代わられちゃうんじゃないか、みたいな気持ちがあったりして」と語った。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。