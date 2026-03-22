お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。パーソナリティーの田中みな実（39）に対し、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケット競技「ピックルボール」のペア結成を持ちかけた。

小木は「あなた、いろんなことやってるでしょ？」と投げかけると、田中は「今、女優業しかやってないです」と返答。プライベートについても聞かれた田中は「犬としかいないです」と明かした。

小木はそんな田中に「俺とピックルボールのペアになって。俺、『りくりゅう』見てたの、最近。オリンピックで。あの信頼関係ってすごい見ててもグッとくるものあるじゃない。ああいうペアのグループがいいなと思って」と、フィギュアスケート・ペアで2月のミラノ・コルティナオリンピック（五輪）金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一組（33、木下グループ）の名前を挙げた。

小木が「俺、ペアで何かやりたいなってずっと思ってたの。その時にピックルボールと出会って。ちょっと前から遊びでやってたりして」と語ると、田中は「めっちゃ興味ある」と反応した。

小木が続けて「信頼できて。ああやって常に抱き合って。お互いを、自分の体を任せられるぐらいの人って誰だろうなと思ったら。田中みな実が出てきたの」と語ると、田中は「奥さんじゃない？」と切り返した。

小木は「そこはダメよ。夫婦漫才と一緒かな。うまくいかない気がする。俺は信頼関係を持ったペアのチームをつくって大会に出たいの」と主張。田中は青学時代、テニスサークルに所属していたと明かした。その後、2人はピックルボールの話題で盛り上がった。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。