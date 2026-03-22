今年いちばん支持されたサウナは？ 愛好家2444人が選ぶ「サウナ大賞」2026
今年で第6回を迎えたSPA!の恒例企画「サウナ大賞」。全国のサウナ愛好家2444人が投票し、真の「行ってよかったサウナ」ランキングが決定した。前回はサウナ激戦区となった品川区・大井町にある「品川サウナ」が首位を獲得したが、サウナブームが落ち着いたと言われる昨今、確かな実力で支持を集めた施設はどこなのか。総合ランキングトップ3の施設の支配人に話を聞くとともに、ベスト30を一挙公開！
※調査対象……「月2〜3回以上サウナに通う」全国の愛好家2444人の回答を基に集計。「行ってよかったサウナ」総合は一人3票、部門別は一人1票。アンケート実施期間は’26年2月2日〜2月28日
◆第6回「サウナ大賞」総合ランキングでは「品川サウナ」が二連覇！
やはり昨年の王者は強かった。今年も「品川サウナ」が406票を集め、二連覇を達成した。支配人の櫻井泰知氏は、「サウナ界で唯一と言っていいユーザー投票で選ばれるランキング。これ以上に光栄なことはありません。日頃足を運んでくださるお客様に感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございました。サウナ室のセルフロウリュの薬草ブレンドだったり、25時のアウフグースを常設したり、また、サウナだけではなくオリジナルグッズやリリースするメッセージなど、運営もハイレベルな施設だと感じてもらえる環境作りにこだわりました」と喜びを語った。
投票者は「サウナ室2つと温度の異なる水風呂3つとかゆいところに手が届く。リーズナブルでコスパ最高の施設」（42歳男性・建築）、「都市型サウナの理想郷」（38歳男性・教育）などと高く評価。なかでも注目されたのが、進化を遂げた屋上の外気浴スペースだ。大きな湯船に加えて、壺湯や種類豊富な休憩用チェアなどが置かれていることについて、「繁華街に位置しながらも浮世を忘れる開放感がある」（44歳男性・エンジニア）、「外気浴は日本トップレベル」（36歳男性・技術職）との意見が聞かれた。また、品川サウナは「宿泊サウナ部門」でも1位を獲得。総合・宿泊の2部門を制覇という快挙を果たした。
◆港区・赤坂の「サウナ東京」が2年連続で2位に
2年連続で惜しくも2位となったのは、港区・赤坂の「サウナ東京」。5つのサウナ室と3種類の水風呂、60席の整いスペースという圧倒的なスペックを誇り、「他にはない、自分がサウナに求めている全てのものが詰まっている大好きな施設」（37歳男性・医師）、「スタッフの巡回や対応も行き届いていてホスピタリティが高い」（34歳男性・美容師）などサウナ愛好家を魅了した。また、「レディースデーにも力を入れている。アウフグースイベントが担当アウフギーサーごとに違っていてワクワク感があります」（34歳女性・コンサルタント）という声もあった。
同施設ではアウフギーサー（熱波師）の育成にも力を入れており、安全管理や実技講習を経て、テストに合格したスタッフのみが客の前で実演を行う。そんな充実したイベント体制が高く評価された。’23年4月のオープンから間もなく丸3年。支配人の返町竜也氏は、「2年連続で2位という評価をいただけたことを大変光栄に思っています。同時に、まだまだ成長できる余地があるとも感じています。これからもお客様にとって、より価値のある施設を目指します。日々新しいことに挑戦し、進化を続けていきたい」と力を込めた。
◆埼玉県の「毎日サウナ越谷店」が3位に
そして、3位にランクインしたのが埼玉県にある「毎日サウナ越谷店」。’25年4月のオープン以来、力を入れてきた同店の売りは、蒸気を大量発生させる装置を積んだ特注の巨大薪ストーブだ。「薪が燃える炎、香り、パチパチと爆ぜる音を五感で楽しめる。毎日2時間ごとの高頻度で多種多様なスタッフアウフグースが開催されるのも嬉しい」（47歳男性・金融）、「40人収容の薪サウナにある巨大薪ストーブとスチームジェネレーターが唯一無二。空間デザインも自然の中にいるようでリラックス出来る」（35歳男性・公務員）と絶賛の声が届いた。
※調査対象……「月2〜3回以上サウナに通う」全国の愛好家2444人の回答を基に集計。「行ってよかったサウナ」総合は一人3票、部門別は一人1票。アンケート実施期間は’26年2月2日〜2月28日
やはり昨年の王者は強かった。今年も「品川サウナ」が406票を集め、二連覇を達成した。支配人の櫻井泰知氏は、「サウナ界で唯一と言っていいユーザー投票で選ばれるランキング。これ以上に光栄なことはありません。日頃足を運んでくださるお客様に感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございました。サウナ室のセルフロウリュの薬草ブレンドだったり、25時のアウフグースを常設したり、また、サウナだけではなくオリジナルグッズやリリースするメッセージなど、運営もハイレベルな施設だと感じてもらえる環境作りにこだわりました」と喜びを語った。
投票者は「サウナ室2つと温度の異なる水風呂3つとかゆいところに手が届く。リーズナブルでコスパ最高の施設」（42歳男性・建築）、「都市型サウナの理想郷」（38歳男性・教育）などと高く評価。なかでも注目されたのが、進化を遂げた屋上の外気浴スペースだ。大きな湯船に加えて、壺湯や種類豊富な休憩用チェアなどが置かれていることについて、「繁華街に位置しながらも浮世を忘れる開放感がある」（44歳男性・エンジニア）、「外気浴は日本トップレベル」（36歳男性・技術職）との意見が聞かれた。また、品川サウナは「宿泊サウナ部門」でも1位を獲得。総合・宿泊の2部門を制覇という快挙を果たした。
◆港区・赤坂の「サウナ東京」が2年連続で2位に
2年連続で惜しくも2位となったのは、港区・赤坂の「サウナ東京」。5つのサウナ室と3種類の水風呂、60席の整いスペースという圧倒的なスペックを誇り、「他にはない、自分がサウナに求めている全てのものが詰まっている大好きな施設」（37歳男性・医師）、「スタッフの巡回や対応も行き届いていてホスピタリティが高い」（34歳男性・美容師）などサウナ愛好家を魅了した。また、「レディースデーにも力を入れている。アウフグースイベントが担当アウフギーサーごとに違っていてワクワク感があります」（34歳女性・コンサルタント）という声もあった。
同施設ではアウフギーサー（熱波師）の育成にも力を入れており、安全管理や実技講習を経て、テストに合格したスタッフのみが客の前で実演を行う。そんな充実したイベント体制が高く評価された。’23年4月のオープンから間もなく丸3年。支配人の返町竜也氏は、「2年連続で2位という評価をいただけたことを大変光栄に思っています。同時に、まだまだ成長できる余地があるとも感じています。これからもお客様にとって、より価値のある施設を目指します。日々新しいことに挑戦し、進化を続けていきたい」と力を込めた。
◆埼玉県の「毎日サウナ越谷店」が3位に
そして、3位にランクインしたのが埼玉県にある「毎日サウナ越谷店」。’25年4月のオープン以来、力を入れてきた同店の売りは、蒸気を大量発生させる装置を積んだ特注の巨大薪ストーブだ。「薪が燃える炎、香り、パチパチと爆ぜる音を五感で楽しめる。毎日2時間ごとの高頻度で多種多様なスタッフアウフグースが開催されるのも嬉しい」（47歳男性・金融）、「40人収容の薪サウナにある巨大薪ストーブとスチームジェネレーターが唯一無二。空間デザインも自然の中にいるようでリラックス出来る」（35歳男性・公務員）と絶賛の声が届いた。