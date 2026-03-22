BTSのカムバックライブ「光化門広場ステージができるまで」Netflix公式の動画に反響「ヤバ」「本当にスタッフさんお疲れ様です！」
7人組グループ・BTSが21日、韓国・光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を開催し、約3年5ヶ月ぶりに完全体でステージ復帰した。
【動画】世界中が注目したBTSのカムバック！「光化門広場ステージができるまで」
公演は、RMの「アンニョン、SEOUL！We’re back！」という掛け声でスタート。韓国の代表的な民謡「アリラン」の旋律の一部をサンプリングした「Body to Body」を披露し、約3年5ヶ月という時間を感じさせない一体感を生み出した。Netflixを通じ、全世界単独リアルタイム生中継された。
一方、「NetflixJP」の公式SNSでは「ソウル・光化門広場ステージができるまで」を、「タイムラプス」（低速度撮影）の動画で伝えた。
ソウルの中心・光化門広場にステージが設営されていく様子は圧巻。ファンからは「preparation for the best event（最高のイベントの準備）」「ヤバ」「本当にスタッフさんお疲れ様です！バラしも怪我なくよろしくお願いします！」など、多数の声が寄せられた。
【動画】世界中が注目したBTSのカムバック！「光化門広場ステージができるまで」
公演は、RMの「アンニョン、SEOUL！We’re back！」という掛け声でスタート。韓国の代表的な民謡「アリラン」の旋律の一部をサンプリングした「Body to Body」を披露し、約3年5ヶ月という時間を感じさせない一体感を生み出した。Netflixを通じ、全世界単独リアルタイム生中継された。
ソウルの中心・光化門広場にステージが設営されていく様子は圧巻。ファンからは「preparation for the best event（最高のイベントの準備）」「ヤバ」「本当にスタッフさんお疲れ様です！バラしも怪我なくよろしくお願いします！」など、多数の声が寄せられた。