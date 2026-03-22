パパさんがマッサージを受けている時に、痛がって声を上げたら…？ワンコ2匹の愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破しています。

【動画：パパが痛みで悲鳴を上げたら、2匹の犬がやってきて…家族愛あふれる『優しい行動』】

マッサージ中、パパが痛がったら…

YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」に投稿されたのは、甲斐犬の「ハルヱ」ちゃんと柴犬の「マメ」ちゃんのパパさんに対する愛を感じる行動です。

この日、肩と腕に痛みを感じていたパパさんは、ママさんに足で踏んでマッサージしてもらっていたそう。途中で「ゔ～、痛い～…」とわざと声を上げるパパさん。するとハルヱちゃんとマメちゃんが、心配して駆けつけてくれたとか。

うつ伏せになっているパパさんのお顔を覗き込み、「大丈夫？」と確認するハルヱちゃん。しかしすぐにパパさんが演技をしていることに気づき、「なんだ、わざとか」とマメちゃんを連れて離れていったそう。

甲斐犬の優しさと賢さに感動

その後もパパさんはわざと痛がり続けていたのですが、2匹は無反応…。ところがパパさんが本当に強い痛みを感じて「あああ～」と悲鳴を上げた瞬間に、ハルヱちゃんが「どうしたの？」と様子を見にきてくれたそう。どうやら声を聞いただけで、本気なのか演技なのかがわかるようです。

ハルヱちゃんは再びパパさんのお顔を覗き込んでいたかと思うと、その場に伏せたそう。そしてしばらくパパさんのそばにいて、心配そうに見守っていてくれたとか。その優しさと賢さに感動しますね！

柴犬の愛情にもほっこり

一方のマメちゃんはあまり状況が理解できていないようですが、ずっとパパさんを気にして周りをウロウロしていたそう。そしてハルヱちゃんが「もう大丈夫そう」と判断して立ち去った後は、マメちゃんが代わりにパパさんを見守り続けていたとか。

きっとハルヱちゃんという素敵なお姉さんの姿を見てきたから、マメちゃんも優しい子に育ってくれたのでしょう。家族愛あふれる2匹を、パパさんとママさんは誇らしく感じたそうですよ。

この投稿には「優しいね」「素晴らしい家族愛」「本当に賢いし可愛い」「パパの横で寄り添う姿にウルウルしました。感動をありがとう」といったコメントが寄せられています。

ハルヱちゃん＆マメちゃんの可愛くてお利口さんな姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。