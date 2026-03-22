アジアサッカー連盟（AFC）は21日、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の準々決勝以降の試合「ファイナルズ」についての情報を発表した。



アメリカとイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の悪化の影響により、今後の日程が未定となっていたACLE。西地区ではラウンド16が延期となる一方で、東地区は先日予定通り試合が行われ、準々決勝進出チームが決定。Jリーグから町田ゼルビア、ヴィッセル神戸の2チーム、マレーシアからブリーラム・ユナイテッド、ジョホール・ダルル・タクジムの2チームが勝ち上がった。





準々決勝からはサウジアラビアでの集中開催となるが、AFCはこの「ファイナルズ」についての情報を発表。まず組み合わせ抽選会が来週の3月25日に行われ、大会は予定通りサウジアラビアのジッダで開催。日程も予定通りで4月16日から25日にかけて行われ、4月16〜17日に準々決勝、20〜21日に準決勝、25日に決勝を行い、全て一発勝負で行われる。また昨年同様にシード制も導入され、東西それぞれのリーグフェーズの結果に基づきシードが決定。東地区1位は町田ゼルビアなので町田が東地区のシードに入ることが決定。一方西地区はラウンド16で敗退しなければアル・ヒラルがシードに入ることなる。なお現時点で西地区ラウンド16の日程や決定方法などは決まっておらず、おそらく抽選会前に進出チームが決まることはないだろう。ファイナルズの決勝会場はキング・アブドゥラ・スポーツシティ・スタジアムで開催され、優勝チームには賞金1200万ドル（約19億円）が贈られるのことだ。