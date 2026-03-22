カブスがＷＢＣで右膝を痛めＩＬ入りした鈴木誠也外野手の代わりに、昨季ドジャースでプレーしたマイケル・コンフォート外野手を開幕ロースターに加える見通しであることが２１日（日本時間２２日）、明らかになった。ジ・アスレチックのパトリック・ムーニー記者が自身のツイートで明かし、米ＦＯＸスポーツなど複数の米メディアが報じた。

コンフォートは２４年オフにドジャースと１年１７００万ドル（約２６億円）で合意し、正左翼手、打線の中軸として期待されたが、１３８試合で打率・１９９、１２本塁打、３６打点、ＯＰＳ・６３８と精彩を欠いた。規定打席には到達できず、シーズン４５０打席以上に立った打者の中ではメジャー全体ワーストの打率だった。

ワールドシリーズ連覇の一員となったが、ポストシーズンでは登録メンバーから外れ、プレーすることはなかった。シーズン終了後にＦＡとなり、２月末にカブスとマイナー契約で合意。メジャーに昇格した場合の年俸は２００万ドルと報じられていた。

メジャー通算成績は１１５０試合の出場で、打率・２４５、１７９本塁打、５５６打点、ＯＰＳ・７８５。メッツ時代の１９年に３３本塁打、９２打点をマークしている。１７年に球宴選出を果たした。今春のキャンプでは打率・２４１、０本塁打、１打点だった。

鈴木はＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で右膝を負傷し途中交代。ＭＲＩ検査で右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断されていた。