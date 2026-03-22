【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄2文字を埋めてみよう！ ヒントは懐かしい場所や甘い調味料
日常生活や食卓で耳にする言葉の「響き」をパズルのように組み合わせて、ちょっとした脳の体操を楽しんでみませんか？
今回は、誰もが心に持つ温かい場所の名前、甘い味付けの基本、独特のぬめりが特徴の野菜を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
ふる□□
□□う
□□いも
ヒント：自分が生まれ育った土地や、親しみを感じる場所を指す言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
ふるさと（古里／故郷）
さとう（砂糖）
さといも（里芋）
心のよりどころである「故郷（ふるさと）」、料理の「さしすせそ」の1つ「砂糖（さとう）」、そして冬の食卓を彩る「里芋（さといも）」。郷愁を誘う言葉から、キッチンでおなじみの調味料や食材まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さと」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが1つの音でつながるのは新鮮な体験ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、誰もが心に持つ温かい場所の名前、甘い味付けの基本、独特のぬめりが特徴の野菜を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□う
□□いも
ヒント：自分が生まれ育った土地や、親しみを感じる場所を指す言葉といえば？
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正解：さと正解は「さと」でした。
▼解説
ふるさと（古里／故郷）
さとう（砂糖）
さといも（里芋）
心のよりどころである「故郷（ふるさと）」、料理の「さしすせそ」の1つ「砂糖（さとう）」、そして冬の食卓を彩る「里芋（さといも）」。郷愁を誘う言葉から、キッチンでおなじみの調味料や食材まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さと」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが1つの音でつながるのは新鮮な体験ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)