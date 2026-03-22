自分が生まれ育った思い出の場所や料理に欠かせない甘い調味料など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。心の風景や台所の棚を思い浮かべながら、正解を導き出す快感を味わいましょう。

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日常生活や食卓で耳にする言葉の「響き」をパズルのように組み合わせて、ちょっとした脳の体操を楽しんでみませんか？

今回は、誰もが心に持つ温かい場所の名前、甘い味付けの基本、独特のぬめりが特徴の野菜を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

ふる□□
□□う
□□いも

ヒント：自分が生まれ育った土地や、親しみを感じる場所を指す言葉といえば？

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正解：さと

正解は「さと」でした。

▼解説
ふるさと（古里／故郷）
さとう（砂糖）
さといも（里芋）
心のよりどころである「故郷（ふるさと）」、料理の「さしすせそ」の1つ「砂糖（さとう）」、そして冬の食卓を彩る「里芋（さといも）」。郷愁を誘う言葉から、キッチンでおなじみの調味料や食材まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さと」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに思えた言葉たちが1つの音でつながるのは新鮮な体験ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)