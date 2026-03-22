めまい・耳鳴りの原因は頚椎にあり？背骨コンディショニングでゆがみを整える方法

めまいや耳鳴りは、頚椎1番の変位

背骨コンディショニングで首肩痛・めまい・耳鳴り・顎関節症の予防・改善めまい・耳鳴り・顎関節症を招く「頚椎1番」と「仙骨」の意外な関係 脳神経の11対が集中！首のゆがみが全身の不調を呼ぶ理由

めまいや耳鳴りなどの症状は、後方変位した仙骨の代償姿勢により前に出た頭蓋骨を支えようとして、第1及び第2頚椎が後ろにずれること（後方変位）が原因と考えられます。なかでも頚椎１番の奥にある延髄(えんずい)と橋(きょう)の境目には、12対の脳神経のうち11対が集中しているため、頚椎１番がずれるとこれらの神経が牽引されて、頭痛やめまいをはじめ目や耳、自律神経などにかかわる脳神経が伝導異常を起こし、さまざまな部位に症状が引き起こされると考えられます。

噛みしめが「三叉神経」を介してめまいを引き起こす仕組み

めまいは、頭痛と同じく強い噛みしめによる、三さん叉さ 神しん経けいの牽引が原因となっていることがあります。三叉神経は、眼神経、上顎(じょうがく)神経、下顎(かがく)神経の３つに分かれる、脳神経のなかでは最大の神経です。頭部の大部分を覆い、ものを噛むときに大きな役割を果たす咬筋(こうきん)と側頭筋も、三叉神経によってコントロールされています。噛みしめがキツいと咬筋・側頭筋から三叉神経が引っ張られ、さらに近くにある内耳神経まで牽引されて、めまいが起こると考えられます。

首の上から下まで首全体に張りが出て首に痛みを感じる場合は、頚椎１番が後ろにずれています。首を左右に振り向く動作がつらい場合は頚椎の１～３番が、首をかしげて横に倒すと痛む場合は頚椎の４～６番がずれています。上を向くのがつらいときは、頚椎７番と棘(きょく)突起がぶつかっているのが原因と思われます。

あごが痛む、口が開かない、あごを動かすと音がする、といった症状の顎関節症は、関節円板という骨より柔らかいクッション役の関節が前方にずれる（前方変位）ことで起こります。

関節円板の前方は外側翼突筋上頭とつながっており、この筋は蝶形骨の大翼を起始としています。翼突筋の拘縮が顎関節だけでなく蝶形骨のずれも生み、あごの複雑な動きを阻害(そがい)しているのです。こうした症状は、蝶形骨を矯正することで症状を和らげることができます。

蝶形骨の矯正方法

顎関節症にアプローチ！「蝶形骨（ちょうけいこつ）」のセルフ矯正法

片手を蝶形骨にあて、飛び出した側の蝶形骨を内側に押し込みます。

首肩痛・めまい・耳鳴り・顎関節症の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操①

ゆるめる部位：頚椎

【ゆるめる体操】首ねじり 片手補助 ストレッチ

さまざまな症状の原因となっている頚椎をゆるめ、位置を正すことで症状を和らげます。手を使い、首をねじり、体重をかけることで、首ねじりよりも効果的に頚椎をゆるめ、捻転を矯正することができます。

【実践】首・肩の症状を和らげる「首ねじり片手補助ストレッチ」 首ねじり 片手補助 ストレッチ体操のやり方

【1】四つ這いになり、両足のつま先を立て、片手（左手）の手のひらを上に向けて床に置き、顔を横（左）に向けてこめかみを乗せます。反対の手は、体重がかかりすぎないように肘を曲げて支えます。

【2】あごを床につけるように首を曲げ、あごを上げるように首を伸ばして上下します。

首ねじり 片手補助 ストレッチ体操のポイント

こめかみに乗せていない、反対の手は支えるだけで体重をかけないようにします。

首肩痛・めまい・耳鳴り・顎関節症などの症状の改善には、首ころがしや頚椎７番はめとセットで行うとより効果的です。

背骨コンディショニングの基本

脳から出入りしている12対の末梢神経

脳神経の多くは脳幹に出入りして、それぞれが頭頚部の感覚器や骨格筋に分布します。一部は大脳や胸部なども分布し特定の機能をつかさどります。

Ⅰ 嗅神経（知覚神経） 【役割】嗅覚

Ⅱ 視神経（知覚神経） 【役割】視覚

Ⅲ 動眼神経（運動神経・副交感神経） 【役割】眼球運動

Ⅳ 滑車神経（運動神経） 【役割】眼球運動（上斜筋）

Ⅴ 三叉神経（運動神経・知覚神経） 【役割】顔面・鼻・口・歯の知覚、咀嚼運動

Ⅵ 外転神経（運動神経） 【役割】眼球の運動（外直筋）

Ⅶ 顔面神経（運動神経・知覚神経・副交感神経） 【役割】表情筋の運動、舌の味覚、涙腺・唾液の分泌

Ⅷ 内耳神経（知覚神経） 【役割】聴覚・平衡感覚

Ⅸ 舌咽神経（運動神経・知覚神経・副交感神経） 【役割】舌の知覚・味覚、唾液線の分泌

Ⅹ 迷走神経（運動神経・知覚神経・副交感神経） 【役割】頭部・頚部・胸部・腹部（骨盤を除く）の内臓の知覚・運動・分泌

Ⅺ 副神経（副神経） 【役割】胸鎖乳突筋・僧帽筋の運動

Ⅻ 舌下神経（運動神経） 【役割】舌筋の運動

ゆがみやすい頚椎の変形は多くの症状の原因となる

７つの頚椎の中でも１番上に位置する頚椎１番とその下の２番の腹側には、脳から出た脳神経が集中しています。そのうえ、５～７㎏もあるといわれる重い頭を支えながら左右上下さまざまな方向に運動させるため、１及び２番は非常にゆがみやすいのが特徴です。

頚椎１番および頚椎２番がずれると神経が脳幹ごと引っ張られ、その先の器官でさまざまな症状が起こります。頭痛やめまいなど、頭や顔の症状のほか、自律神経失調症や不眠をはじめ、原因不明の不調の多くが、この部分のゆがみを矯正することで改善します。

また腕神経叢から出る神経は上肢に向かい、手指のしびれを起こすこともあります。

頚椎のゆがみからくる主な症状

頚椎1～2

主に関係する神経

【保存版】頚椎のゆがみ部位別・主な症状リスト（1番～7番）

Ⅱ～Ⅻ脳神経

関連する器官・部位

目、涙腺、舌、喉など目から腸までのあらゆる内臓器官

考えられる主な症状

目の疲れ、ドライアイ、血圧の異常、不整脈、不眠、偏頭痛、自律神経失調症、メニエール病、めまい、耳鳴り、難聴、顔面神経痛、味覚異常、唾液分泌異常、顎関節症、歯痛、甲状腺異常、三叉神経痛、首のこり・痛み、肩こり、親指・人差し指のしびれ、てんかん

頚椎1～3

主に関係する神経

正中神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、親指・人差し指

考えられる主な症状

目の疲れ、ドライアイ、血圧の異常、不整脈、不眠、偏頭痛、自律神経失調症、メニエール病、めまい、耳鳴り、難聴、顔面神経痛、味覚異常、唾液分泌異常、顎関節症、歯痛、甲状腺異常、三叉神経痛、首のこり・痛み、肩こり、親指・人差し指のしびれ、てんかん

頚椎4～6

主に関係する神経

橈骨神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、中指

考えられる主な症状

肩こり、腱鞘炎、中指のしびれ、弁膜症、狭心症、不整脈

頚椎7・胸椎1～3

主に関係する神経

尺骨神経

関連する器官・部位

首、肩、腕、小指・薬指

考えられる主な症状

多汗症、小指・薬指のしびれ、鎖骨の痛み、自律神経失調症、呼吸障害

※解剖学と実際に矯正する箇所で相違があるところがあります。

出典：『一生痛みのないカラダをつくる 背骨コンディショニング 仙骨のゆがみを整え、全身の不調を根本から改善する症状別プログラム』著/日野秀彦