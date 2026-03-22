『いちご・キウイ・りんご』は痩せる最強スイーツ！痩せる食べ方のポイントとは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

『いちご・キウイ・りんご』は痩せる最強スイーツ！痩せる食べ方のポイントとは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】
『いちご・キウイ・りんご』は痩せる最強スイーツ！痩せる食べ方のポイント
『いちご・キウイ・りんごはやせる三強フルーツ
フルーツは大好きだけど、糖分が多いあら我慢という方に朗報です。体のお掃除をしてくれる「ダイエット三強フルーツ」を紹介しましょう。フルーツを食べて太るかどうかのカギは選び方なのです。
ダイエット三強フルーツは、いちご・キウイ・りんごです。この3つの共通点は、ほかのフルーツに比べて単糖類が少ないこと。単糖類とはブドウ糖や果糖などのフルーツの甘味成分で、吸収が早く体内で脂肪に変わりやすい性質があります。これが、「フルーツを食べると太る」と言われている理由です。
もう一つの共通点は、水溶性食物繊維のペクチンが豊富なこと。水溶性食物繊維は、ブドウ糖の吸収を緩やかにして血糖値の急な上昇を防いでくれて、コレステロールの吸収を抑制する作用もあります。
痩せる食べ方としてのポイントがあります。それは、乳酸菌たっぷりのトクホの無糖プレーンヨーグルトと一緒に食べること。食物繊維が豊富なフルーツと善玉菌が豊富なヨーグルトを組み合わせることで、天然の痩せ成分「短鎖脂肪酸」を腸内に増やすことができます。単鎖脂肪酸は、脂肪の蓄積を防いでくれるダイエットの強い味方です。ただし、食べすぎには気を付けましょう。1日の目安量は、ヨーグルト100gに対してフルーツは50g程度。フルーツは賢く食べることで、ダイエットにもいい効果をもたらしてくれます。
フルーツは食べると脂肪に変わりやすい？
脂肪に変わりやすい糖質「果糖」を多く含むフルーツが太りやすいのは事実。ただし、選び方次第でダイエット中の強い味方になってくれます。
【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子