『いちご・キウイ・りんご』は痩せる最強スイーツ！痩せる食べ方のポイントとは！？【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

『いちご・キウイ・りんご』は痩せる最強スイーツ！痩せる食べ方のポイント

『いちご・キウイ・りんごはやせる三強フルーツ

フルーツは大好きだけど、糖分が多いあら我慢という方に朗報です。体のお掃除をしてくれる「ダイエット三強フルーツ」を紹介しましょう。フルーツを食べて太るかどうかのカギは選び方なのです。

ダイエット三強フルーツは、いちご・キウイ・りんごです。この3つの共通点は、ほかのフルーツに比べて単糖類が少ないこと。単糖類とはブドウ糖や果糖などのフルーツの甘味成分で、吸収が早く体内で脂肪に変わりやすい性質があります。これが、「フルーツを食べると太る」と言われている理由です。

もう一つの共通点は、水溶性食物繊維のペクチンが豊富なこと。水溶性食物繊維は、ブドウ糖の吸収を緩やかにして血糖値の急な上昇を防いでくれて、コレステロールの吸収を抑制する作用もあります。

痩せる食べ方としてのポイントがあります。それは、乳酸菌たっぷりのトクホの無糖プレーンヨーグルトと一緒に食べること。食物繊維が豊富なフルーツと善玉菌が豊富なヨーグルトを組み合わせることで、天然の痩せ成分「短鎖脂肪酸」を腸内に増やすことができます。単鎖脂肪酸は、脂肪の蓄積を防いでくれるダイエットの強い味方です。ただし、食べすぎには気を付けましょう。1日の目安量は、ヨーグルト100gに対してフルーツは50g程度。フルーツは賢く食べることで、ダイエットにもいい効果をもたらしてくれます。