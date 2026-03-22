◇第98回選抜高校野球大会1回戦 神戸国際大付―九州国際大付（2026年3月22日 甲子園）

明治神宮大会決勝の再現となった注目の一戦で神戸国際大付（兵庫）の石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（3年）は「3番・DH」で先発する。青木尚龍（よしろう）監督は「DHは3番で。ゆうじろうで行きます」と話すと「情報番組ばっかり出取るからねぇ。野球でちょっと目立って欲しい。低反発バットでカチーンといういい音の当たりを打ってほしい」とジョークを交えながら期待を明かした。

「東京の神宮球場でやられたのを、甲子園でできるんで。関西人としては借りたものをちゃんと返した方がいいんじゃないかなと思います」と青木監督は不敵に話した。

一方、九州国際大付（福岡）の楠城祐介監督は「先発は岩見。緊張しているんですが、やってくれると思います」と1メートル87の長身左腕に託す。「（神戸国際大付に）研究されてるとは思いますが、こちらも研究しているので」と対策は万全。「岩見が投球に集中したいとのことで、DHは使います。岡松（里樹）です。スタメンで出たことないんじゃないかなと思います。きのうの練習では満塁本塁打を打って。きょうじゃないよ、明日頼むよって話したんです」と話す秘密兵器を投入して秋王者の底力を見せつけるつもりだ。