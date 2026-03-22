人気レースクイーンの霧島聖子（34）が21日夜、自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久の開幕戦でのブラック＆ゴールドの超ミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「今シーズンのスーパー耐久シリーズが遂に開幕しました」と、栃木・モビリティリゾートもてぎで、「TEAM・POP・RACE」44号車・AMG GT3 EVOのマシンカラーと同じブラック＆ゴールドの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップ。

「もてぎスーパー耐久4Hours Race Race1決勝 44号車はマシン接触により残念ながらリタイヤとなってしまいました」などと報告し、「明日も盛り上がりましょうね」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃコス似合ってます」「可愛いですね」「カッコいいです」「メッチャ似合ってます」「美しい」「カッケー」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリース。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。