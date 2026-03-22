スパルタ三戸舜介が今季リーグ6点目!! 最後にゴール奪った試合以来7戦ぶり勝利
[3.21 エールディビジ第28節 スパルタ 2-0 フォレンダム]
スパルタ・ロッテルダムのFW三戸舜介が21日、エールディビジ第28節のフォレンダム戦で今季リーグ戦6得点目を奪った。チームは7試合ぶりの勝利を掴んでいる。
先発した三戸は前半14分、ペナルティエリア中央でDFテオ・キンテロからのパスを引き出す。右足のトラップで前を向くと、相手にチャージされながらも左足でゴール右へ流し込んで先制点を奪った。その後は後半アディショナルタイムまでプレーし、2-0の勝利に貢献した。
三戸は2月7日までの公式戦10試合で7ゴール5アシストと大爆発していたが、以降はゴール関与なし。スパルタ・ロッテルダムも6戦未勝利と苦しんでいたなか、自身にとって7試合ぶりの得点で、最後に得点した試合以来となる勝利をもたらした。チームは暫定7位に浮上している。
スパルタ・ロッテルダムのFW三戸舜介が21日、エールディビジ第28節のフォレンダム戦で今季リーグ戦6得点目を奪った。チームは7試合ぶりの勝利を掴んでいる。
先発した三戸は前半14分、ペナルティエリア中央でDFテオ・キンテロからのパスを引き出す。右足のトラップで前を向くと、相手にチャージされながらも左足でゴール右へ流し込んで先制点を奪った。その後は後半アディショナルタイムまでプレーし、2-0の勝利に貢献した。
✨ Weergaloze pass Joël Drommel → Teo Quintero → Shunsuke Mito ⚽#spavol pic.twitter.com/WdWbKyjLZs— ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2026