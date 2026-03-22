田中碧が約2か月ぶりプレミアリーグ出場!! 森保J合流前に待望の出番、リーズはスコアレスドローで6戦未勝利
[3.21 プレミアリーグ第31節 リーズ 0-0 ブレントフォード]
リーズのMF田中碧が21日、プレミアリーグ第31節のブレントフォード戦でリーグ戦8試合ぶりの出場を果たした。試合はスコアレスドローに終わった。
田中は23節まで途中出場を中心にリーグ戦20試合に出場していたが、24節以降はすべてベンチ入りしながらも出番なし。間のFAカップ2試合では先発出場していたものの苦境が続いていた。
それでも日本代表活動前ラストマッチの今節、スコアレスの後半23分に最初の交代カードで声がかかって待望の出場を果たした。田中にとっては1月26日のエバートン戦(24分間出場)以来およそ2か月ぶりとなるリーグ戦の出番になった。
田中は後半30分にペナルティエリア手前右中間からミドルシュートを放ち、鋭い軌道を描いたボールは相手に当たって枠に左に外れた。同31分にはCKのこぼれ球を拾ってクロスを上げると、DFジャカ・ビヨルがニアでフリックしたボールがゴール前に向かったがシュートには繋がらなかった。
試合はリーズが優勢の展開が続くもゴールは生まれずタイムアップ。2試合連続のスコアレスドローでリーグ戦6試合勝利なしとなっている。
リーズのMF田中碧が21日、プレミアリーグ第31節のブレントフォード戦でリーグ戦8試合ぶりの出場を果たした。試合はスコアレスドローに終わった。
田中は23節まで途中出場を中心にリーグ戦20試合に出場していたが、24節以降はすべてベンチ入りしながらも出番なし。間のFAカップ2試合では先発出場していたものの苦境が続いていた。
田中は後半30分にペナルティエリア手前右中間からミドルシュートを放ち、鋭い軌道を描いたボールは相手に当たって枠に左に外れた。同31分にはCKのこぼれ球を拾ってクロスを上げると、DFジャカ・ビヨルがニアでフリックしたボールがゴール前に向かったがシュートには繋がらなかった。
試合はリーズが優勢の展開が続くもゴールは生まれずタイムアップ。2試合連続のスコアレスドローでリーグ戦6試合勝利なしとなっている。