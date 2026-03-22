信用残ランキング【買い残増加】 Ｊディスプレ、ソニーＦＧ、日産自
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※3月13日信用買い残の3月6日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1585銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 36,545 50,788 1.33
２．<8729> ソニーＦＧ 14,493 133,018 322.08
３．<7201> 日産自 5,595 34,994 16.71
４．<9984> ＳＢＧ 3,878 52,117 10.66
５．<3315> 日本コークス 3,867 9,286 4.99
６．<7267> ホンダ 2,110 14,495 15.69
７．<5074> テスＨＤ 2,012 6,332 17.18
８．<4755> 楽天グループ 1,912 22,941 33.23
９．<6966> 三井ハイテク 1,842 4,769 12.61
10．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,779 42,278 13.98
11．<7211> 三菱自 1,681 6,334 11.99
12．<5401> 日本製鉄 1,596 33,201 2.48
13．<2146> ＵＴ 1,538 6,027 4.59
14．<8410> セブン銀 1,287 10,547 2.33
15．<7868> 広済堂ＨＤ 1,235 7,222 17.30
16．<3382> セブン＆アイ 1,031 7,191 122.51
17．<9424> 日本通信 1,012 12,496 13.63
18．<7205> 日野自 979 5,155 44.14
19．<4005> 住友化 880 11,850 13.25
20．<8411> みずほＦＧ 877 10,056 10.48
21．<2181> パーソルＨＤ 855 3,934 4.47
22．<3697> ＳＨＩＦＴ 824 13,935 22.30
23．<7733> オリンパス 806 4,679 30.99
24．<4680> ラウンドワン 694 3,456 15.23
25．<8316> 三井住友ＦＧ 678 14,806 14.06
26．<2734> サーラ 627 714 0.41
27．<8604> 野村 587 16,074 35.60
28．<6701> ＮＥＣ 558 11,889 34.02
29．<3436> ＳＵＭＣＯ 545 4,189 7.65
30．<1605> ＩＮＰＥＸ 518 4,098 8.12
31．<2502> アサヒ 517 3,934 37.83
32．<9201> ＪＡＬ 513 3,712 11.75
33．<8750> 第一生命ＨＤ 497 2,678 3.94
34．<3687> Ｆスターズ 491 1,843 7.19
35．<7203> トヨタ 475 10,169 4.18
36．<4902> コニカミノル 459 2,737 13.10
37．<7383> ネットプロ 458 7,838 20.07
38．<6902> デンソー 437 3,075 20.81
39．<4188> 三菱ケミＧ 416 1,545 5.54
40．<6472> ＮＴＮ 410 1,247 4.16
41．<8848> レオパレス 407 2,217 9.94
42．<7182> ゆうちょ銀 406 2,591 8.94
43．<2801> キッコマン 405 1,111 7.61
44．<8113> ユニチャーム 399 3,365 14.18
45．<8473> ＳＢＩ 399 9,613 52.82
46．<2585> Ｌドリンク 376 1,495 16.22
47．<4088> エアウォータ 369 1,416 4.36
48．<2930> 北の達人 345 4,090 1.76
49．<8801> 三井不 340 2,379 10.08
50．<7743> シード 332 762 9.10
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