　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※3月13日信用買い残の3月6日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1585銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　36,545　　 50,788　　　1.33
２．<8729> ソニーＦＧ 　 　　14,493　　133,018　　322.08
３．<7201> 日産自 　　　　　　5,595　　 34,994　　 16.71
４．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　3,878　　 52,117　　 10.66
５．<3315> 日本コークス 　　　3,867　　　9,286　　　4.99
６．<7267> ホンダ 　　　　　　2,110　　 14,495　　 15.69
７．<5074> テスＨＤ 　　　　　2,012　　　6,332　　 17.18
８．<4755> 楽天グループ 　　　1,912　　 22,941　　 33.23
９．<6966> 三井ハイテク 　　　1,842　　　4,769　　 12.61
10．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　1,779　　 42,278　　 13.98
11．<7211> 三菱自 　　　　　　1,681　　　6,334　　 11.99
12．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,596　　 33,201　　　2.48
13．<2146> ＵＴ 　　　　　　　1,538　　　6,027　　　4.59
14．<8410> セブン銀 　　　　　1,287　　 10,547　　　2.33
15．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　1,235　　　7,222　　 17.30
16．<3382> セブン＆アイ 　　　1,031　　　7,191　　122.51
17．<9424> 日本通信 　　　　　1,012　　 12,496　　 13.63
18．<7205> 日野自 　　　　　　　979　　　5,155　　 44.14
19．<4005> 住友化 　　　　　　　880　　 11,850　　 13.25
20．<8411> みずほＦＧ 　　　　　877　　 10,056　　 10.48
21．<2181> パーソルＨＤ 　　　　855　　　3,934　　　4.47
22．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　824　　 13,935　　 22.30
23．<7733> オリンパス 　　　　　806　　　4,679　　 30.99
24．<4680> ラウンドワン 　　　　694　　　3,456　　 15.23
25．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　678　　 14,806　　 14.06
26．<2734> サーラ 　　　　　　　627　　　　714　　　0.41
27．<8604> 野村 　　　　　　　　587　　 16,074　　 35.60
28．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　558　　 11,889　　 34.02
29．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　545　　　4,189　　　7.65
30．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　518　　　4,098　　　8.12
31．<2502> アサヒ 　　　　　　　517　　　3,934　　 37.83
32．<9201> ＪＡＬ 　　　　　　　513　　　3,712　　 11.75
33．<8750> 第一生命ＨＤ 　　　　497　　　2,678　　　3.94
34．<3687> Ｆスターズ 　　　　　491　　　1,843　　　7.19
35．<7203> トヨタ 　　　　　　　475　　 10,169　　　4.18
36．<4902> コニカミノル 　　　　459　　　2,737　　 13.10
37．<7383> ネットプロ 　　　　　458　　　7,838　　 20.07
38．<6902> デンソー 　　　　　　437　　　3,075　　 20.81
39．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　416　　　1,545　　　5.54
40．<6472> ＮＴＮ 　　　　　　　410　　　1,247　　　4.16
41．<8848> レオパレス 　　　　　407　　　2,217　　　9.94
42．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　406　　　2,591　　　8.94
43．<2801> キッコマン 　　　　　405　　　1,111　　　7.61
44．<8113> ユニチャーム 　　　　399　　　3,365　　 14.18
45．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　399　　　9,613　　 52.82
46．<2585> Ｌドリンク 　　　　　376　　　1,495　　 16.22
47．<4088> エアウォータ 　　　　369　　　1,416　　　4.36
48．<2930> 北の達人 　　　　　　345　　　4,090　　　1.76
49．<8801> 三井不 　　　　　　　340　　　2,379　　 10.08
50．<7743> シード 　　　　　　　332　　　　762　　　9.10

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