　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※3月13日信用売り残の3月6日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1585銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　27,942　　 38,321　　　1.33
２．<7974> 任天堂 　　　　　　2,514　　　3,986　　　2.04
３．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　2,182　　　4,080　　　0.29
４．<2730> エディオン 　　　　1,381　　　4,881　　　0.09
５．<2734> サーラ 　　　　　　1,311　　　1,759　　　0.41
６．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　1,298　　　3,539　　 42.31
７．<9434> ＳＢ 　　　　　　　1,226　　　2,267　　 20.85
８．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,060　　 13,386　　　2.48
９．<1803> 清水建 　　　　　　　737　　　　917　　　0.86
10．<9048> 名鉄 　　　　　　　　706　　　1,231　　　0.48
11．<9142> ＪＲ九州 　　　　　　545　　　1,207　　　0.48
12．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　526　　　1,038　　　2.35
13．<7186> 横浜ＦＧ 　　　　　　521　　　　611　　　1.85
14．<7245> 大同メ 　　　　　　　485　　　　521　　　1.76
15．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　479　　　4,891　　 10.66
16．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　433　　　1,681　　　2.63
17．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　　　　　415　　　　790　　　1.31
18．<7458> 第一興商 　　　　　　407　　　　799　　　0.27
19．<7613> シークス 　　　　　　365　　　　441　　　0.49
20．<6238> フリュー 　　　　　　363　　　　748　　　0.33
21．<3315> 日本コークス 　　　　354　　　1,860　　　4.99
22．<3167> ＴＯＫＡＩ 　　　　　354　　　　644　　　0.06
23．<9832> オートバクス 　　　　350　　　　698　　　0.23
24．<6282> オイレス 　　　　　　335　　　　697　　　0.08
25．<6963> ローム 　　　　　　　334　　　　548　　　2.84
26．<9536> 西部ガスＨＤ 　　　　330　　　　775　　　0.09
27．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　　　　327　　　　797　　　0.16
28．<3679> じげん 　　　　　　　322　　　1,699　　　0.51
29．<4681> リゾートトラ 　　　　321　　　　721　　　0.19
30．<3088> マツキヨココ 　　　　320　　　　560　　　0.57
31．<285A> キオクシア 　　　　　308　　　1,220　　　7.73
32．<3863> 日本紙 　　　　　　　305　　　　754　　　0.52
33．<4732> ＵＳＳ 　　　　　　　293　　　　386　　　0.24
34．<9990> サックスバー 　　　　289　　　　606　　　0.32
35．<5202> 板硝子 　　　　　　　275　　　　427　　 38.06
36．<3291> 飯田ＧＨＤ 　　　　　269　　　　558　　　0.14
37．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　263　　　2,992　　　0.10
38．<8058> 三菱商 　　　　　　　260　　　1,449　　　2.26
39．<2222> 寿スピリッツ 　　　　252　　　　587　　　0.37
40．<9936> 王将フード 　　　　　249　　　　421　　　0.34
41．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　248　　　3,023　　 13.98
42．<8031> 三井物 　　　　　　　246　　　　600　　　2.75
43．<5844> 京都ＦＧ 　　　　　　244　　　　442　　　0.87
44．<6920> レーザーテク 　　　　242　　　　632　　　2.57
45．<7616> コロワイド 　　　　　239　　　4,051　　　0.05
46．<8282> ケーズＨＤ 　　　　　239　　　　457　　　0.15
47．<8084> ＲＹＯＤＥＮ 　　　　231　　　　441　　　0.23
48．<8052> 椿本興 　　　　　　　222　　　　443　　　0.04
49．<5933> アルインコ 　　　　　220　　　　677　　　0.25
50．<7917> ＺＡＣＲＯＳ 　　　　218　　　　416　　　0.14

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