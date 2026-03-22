信用残ランキング【売り残増加】 Ｊディスプレ、任天堂、ヤマダＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※3月13日信用売り残の3月6日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1585銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 27,942 38,321 1.33
２．<7974> 任天堂 2,514 3,986 2.04
３．<9831> ヤマダＨＤ 2,182 4,080 0.29
４．<2730> エディオン 1,381 4,881 0.09
５．<2734> サーラ 1,311 1,759 0.41
６．<9432> ＮＴＴ 1,298 3,539 42.31
７．<9434> ＳＢ 1,226 2,267 20.85
８．<5401> 日本製鉄 1,060 13,386 2.48
９．<1803> 清水建 737 917 0.86
10．<9048> 名鉄 706 1,231 0.48
11．<9142> ＪＲ九州 545 1,207 0.48
12．<9021> ＪＲ西日本 526 1,038 2.35
13．<7186> 横浜ＦＧ 521 611 1.85
14．<7245> 大同メ 485 521 1.76
15．<9984> ＳＢＧ 479 4,891 10.66
16．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 433 1,681 2.63
17．<9041> 近鉄ＧＨＤ 415 790 1.31
18．<7458> 第一興商 407 799 0.27
19．<7613> シークス 365 441 0.49
20．<6238> フリュー 363 748 0.33
21．<3315> 日本コークス 354 1,860 4.99
22．<3167> ＴＯＫＡＩ 354 644 0.06
23．<9832> オートバクス 350 698 0.23
24．<6282> オイレス 335 697 0.08
25．<6963> ローム 334 548 2.84
26．<9536> 西部ガスＨＤ 330 775 0.09
27．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 327 797 0.16
28．<3679> じげん 322 1,699 0.51
29．<4681> リゾートトラ 321 721 0.19
30．<3088> マツキヨココ 320 560 0.57
31．<285A> キオクシア 308 1,220 7.73
32．<3863> 日本紙 305 754 0.52
33．<4732> ＵＳＳ 293 386 0.24
34．<9990> サックスバー 289 606 0.32
35．<5202> 板硝子 275 427 38.06
36．<3291> 飯田ＧＨＤ 269 558 0.14
37．<2749> ＪＰＨＤ 263 2,992 0.10
38．<8058> 三菱商 260 1,449 2.26
39．<2222> 寿スピリッツ 252 587 0.37
40．<9936> 王将フード 249 421 0.34
41．<8306> 三菱ＵＦＪ 248 3,023 13.98
42．<8031> 三井物 246 600 2.75
43．<5844> 京都ＦＧ 244 442 0.87
44．<6920> レーザーテク 242 632 2.57
45．<7616> コロワイド 239 4,051 0.05
46．<8282> ケーズＨＤ 239 457 0.15
47．<8084> ＲＹＯＤＥＮ 231 441 0.23
48．<8052> 椿本興 222 443 0.04
49．<5933> アルインコ 220 677 0.25
50．<7917> ＺＡＣＲＯＳ 218 416 0.14
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