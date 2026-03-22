市川團十郎、4月からの法律に言及「基本やめようかな」 自転車ルールに関し、多数の声が寄せられる
歌舞伎俳優の市川團十郎が、21日に自身のXを更新し、4月1日に改正道路交通法が施行され、自転車にも「青切符」が導入されることについてつづった。
【画像】「2026年4月1日から自転車違反は厳罰化！違反行為は罰金が科されます！」 反則金などの例
「2026年4月1日から自転車違反は厳罰化！違反行為は罰金が科されます！」と告知するビジュアルを引用。並走は「3000円」、2人乗りは「3000円」、ながら運転は「1万2000円」などと示された。
團十郎は「気になる、、4月から自転車ルール追加」とし、「そして車も自転車を追い抜く際に十分な距離を設けずに一気に抜くと摘発の対象に、道路の幅とかLUUPとかも考え直さないとと感じますね、道路も今のままでは自転車との距離をとるの難しい所が多いから 自転車専用道路とかないと難しいなぁと、そして歩道も自転車走行NGに」と言及。
その上で「私は自転車は基本やめようかなと思ってます」と記した。
これに対して「同じく」「自転車を乗る身としてはしっかり整備してからスタートして欲しかったです・・・」など、多数の声が寄せられている。
【画像】「2026年4月1日から自転車違反は厳罰化！違反行為は罰金が科されます！」 反則金などの例
「2026年4月1日から自転車違反は厳罰化！違反行為は罰金が科されます！」と告知するビジュアルを引用。並走は「3000円」、2人乗りは「3000円」、ながら運転は「1万2000円」などと示された。
團十郎は「気になる、、4月から自転車ルール追加」とし、「そして車も自転車を追い抜く際に十分な距離を設けずに一気に抜くと摘発の対象に、道路の幅とかLUUPとかも考え直さないとと感じますね、道路も今のままでは自転車との距離をとるの難しい所が多いから 自転車専用道路とかないと難しいなぁと、そして歩道も自転車走行NGに」と言及。
その上で「私は自転車は基本やめようかなと思ってます」と記した。
これに対して「同じく」「自転車を乗る身としてはしっかり整備してからスタートして欲しかったです・・・」など、多数の声が寄せられている。