ユーチューバーのヒカルが22日までに更新された、ユーチューバー、エミリンのYouTubeチャンネル「エミリンチャンネル」に出演。新たな真剣交際相手の女性が存在することを明かした。

最近の恋愛事情についてエミリンとトークする中で、「1人の女の子とだけ会ってて、その子は趣味が料理と掃除」などと切り出した。

エミリンが「年齢は？」と聞くと、「まあ20代」と返答。エミリンが「タレントとかではないわけですか？」とたずねると、「違う。SNSもやってないかな」などと話した。

そしてヒカルは自ら「背、めっちゃ高いかも」と相手の女性の身体的特徴を告白。そして「ハイブランド持ってない」などと言いつつ、エミリンらだけに女性の顔写真を見せた。さらに「めちゃくちゃ真面目かも。ピュアっていうか純粋無垢というか。俺と出会ってさ、“ハイブランドいりません”って、なかなかなくない？ こんな人が世の中にいたんだな、って。料理とかをこんだけ本当にちゃんと作ってもらったこと一度もないし。“ヒカル”になって初めてなわけよ。こんなにいいもんなんだ、っていう風に思ったんよ。珍しく今、”この人にフラれたくない“って思ってるわけよ。この人を失ったらもう、なかなかこんなレベル現れないじゃないかと思ってるわけよ。見た目とかはもちろんいいんやけど、内面的な部分で…っていうのはデカい」と詳しく自身の思いを説明した。

エミリンが「どうやって出会ったんですか？」と突っ込んで聞くと、ヒカルは「普通に友達の紹介とかで。（相手は）俺のことお金持ちって知らずに」。さらにエミリンが「ヒカルさんが落ち着いてるから“本当”な感じがします。今、めっちゃ落ち着いてるじゃないですか。だからそれがより本気度を感じるというか…ガチっぽいなっていう感じがします」と話すと、ヒカルは「でも実際、そうかもしれん」と答えた。

エミリン「今後ヒカルさんって結婚する可能性ってありますか？」とズバリ聞くと、ヒカルは「全然あるんじゃない？ “胃袋をつかまれる”っていう言葉あるやん。だからもう俺からすると、その子の作った料理を食べれなくなる…っていうことは、相当嫌だなと思ってるわけよ。あんまり出会ったことのないタイプの人ではある」「信じられないくらい料理うまい」などと述べた。

エミリンが「じゃあ本当に結構“真剣交際”みたいな？真面目に？」と2人の関係を確認すると、ヒカルは「まあまあまあ、そうなるんかな。たぶん」と“真剣交際”であることを認めた。

ヒカルは昨年5月、当時元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノアとの「交際0日婚」による結婚を報告。同12月には離婚を発表している。