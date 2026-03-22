嫌われたくない一心。男性が本命女性に“絶対しない”３つのこと
女性を本気で好きになると、男性の言動は大きく変わるもの。それは好きな女性から嫌われたくない一心になるからでしょう。そこで今回は、男性が本命女性に“絶対しないこと”を紹介します。
上から目線の態度
男性は本命女性に「嫌われたくない」「イヤな気持ちにさせたくない」という気持ちが強く働くため、女性と対等で信頼し合える関係を築こうと、上から目線の態度や説教じみた言い方をしなくなるものです。むしろ、あなたの意見や考えに真剣に耳を傾け、尊重する姿勢を見せるようになります。
無関心な態度
男性は本命女性に対して無関心さを出さないようになります。どんなに忙しくても、疲れていても、イライラしていても、女性に対してそっけない対応をしないもの。逆に、常に女性の気持ちに配慮し、意識的に不快感を与えないような接し方を心がけるでしょう。
将来についての話題を避ける
本命の女性に対して男性は、たとえすぐに実現できなくても、将来について考えることを恐れません。「いつか一緒に行きたい場所」「理想の家族像」などの話題を自然に受け入れ、時には自分から話題にすることもあるでしょう。逆に本気ではない男性は、「結婚」や「同棲」など将来を見据えた話になると、露骨に話題を変えたり、曖昧な返事で流したりするものです。
男性の言動は本命の女性の前で確実に変化するものなので、気になる男性の行動が今回紹介した内容と合致していないか、改めて観察してみてくださいね。
🌼一見脈なしでも…。男性が無意識にしてしまう「意外な本命行動」