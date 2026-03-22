不安ばかりになる女 vs 信じて待てる女、男性が戻りたくなるのはどっち？
恋愛をしていると、彼からの連絡が遅い、彼と会える頻度が減る、彼の様子が少し違うなど、不安になる瞬間があるでしょう。ただ、その不安の扱い方で関係の空気は大きく変わるもの。男性が「また会いたい」「戻りたい」と思うのは、どんな女性なのでしょうか？
不安をぶつけてばかりだと、距離が生まれやすい
「なんで連絡くれないの？」「本当に私のこと好き？」など、不安が強くなるほど確認の言葉は増えていくもの。でも、男性は女性の気持ちを理解できたとしても、どこか責められているように感じてしまうでしょう。いちいち説明が必要な関係となると、距離が生まれやすくなります。
信じて待てる女性は、安心感を作る
一方で、すぐに男性を疑うのではなく、男性の状況を受け止められる女性も。無理に答えを求めず、落ち着いて時間を過ごす余裕が、男性にとって大きな安心になります。また、自然と「彼女を不安にさせたくない」と思うことも増えていくようです。
男性が戻りたくなるのは“安心できる女性”
男性が戻りたくなるのは、不安を並べてくる女性ではなく、心が落ち着く女性です。信頼を感じられる関係は、時間が経っても続きやすくなります。
恋愛で不安を感じるのは自然なことですが、その不安をどう扱うかで関係は変わるもの。信じて待てる女性ほど、男性にとって戻りたくなる存在になるのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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