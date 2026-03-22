背中が変わると見た目印象も変わる。１日５回「姿勢から整える」肩甲骨はがし習慣
痩せていないわけではないのに、なぜか全体的に重たく見える…。その原因は、脂肪よりも“背中の硬さと姿勢の崩れ”かもしれません。肩甲骨まわりが固まると、背中が丸まり、ウエストラインもぼやけがちに。そこで取り入れたいのが、肩甲骨をやさしく動かすシンプルなストレッチ。姿勢が整うことで、見た目の印象は自然と変わっていきます。
【STEP１】姿勢を整える
片脚のひざを床につき、もう片脚を前に出してひざを立てます。両ひざはそれぞれ直角に。骨盤を立て、背筋を上へ伸ばし、両手を体の後ろで軽く組みましょう。肩は力を抜いて下げておきます。
【STEP２】肩甲骨を寄せる
▶︎効かせるコツ
大切なのは“腕を上げること”ではなく、“肩甲骨を寄せて胸を開くこと”。背中が丸まったままだと、十分な効果は得られません。骨盤を立てたまま背筋を長く保ち、首や肩に余計な力が入らないよう意識してください。じんわり背中が動いていれば、それで十分です。
肩甲骨の動きが変わると姿勢も変わり、全体の見た目印象もすっきり整いやすくなります。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的なトレーニング知見をもとに編集部にて構成しています
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