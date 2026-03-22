ゼンデイヤ、新作プレミアで輝くホワイトドレス姿 実は11年前のドレスを“着回し”
トム・ホランドとの極秘結婚が伝えられるゼンデイヤが、新作映画のプレミアで美しいホワイトドレス姿を披露。左手薬指には婚約指輪とともに、結婚指輪とみられる金色のリングが輝いていた。実はこのドレス、2015年のアカデミー賞授賞式でも着用したもので、結婚式にまつわる言い伝えを意識して選んだと明かしている。
【写真】まるで印象が変わる11年前の着こなし
Peopleによると、現地時間3月17日に行われた映画『The Drama（原題）』のロサンゼルスプレミアにゼンデイヤが来場。この日はヴィヴィアン・ウェストウッドの白いシルクドレスをまとい、トムから贈られたとされるジェシカ・マコーマックの婚約指輪と、金のシンプルなリングをコーディネートしたルックを披露した。
ロバート・パティンソンと共演する『The Drama（原題）』は、結婚を控えたカップルに訪れた危機を描いた作品。ゼンデイヤはこのドレスを選んだ理由について、「本作のテーマに沿ったドレスについて、（スタイリストのロー・ローチと）話し合っている時、花嫁が古いもの・新しいもの・借りたもの・青いものを身に着けると幸せになれるという言い伝えを思い出したんです。だからこれを引っ張り出そうと思いました」とVarieryに語った。
なお、『スパイダーマン』での共演をきっかけにトムと交際をスタートさせたゼンデイヤ。長年彼女のスタイリングを手掛けてきたローチが、今月初めに開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントしたことから、極秘結婚が報じられ、注目を集めている。
プレミアでは、結婚式には「本当に良い音楽」が欠かせないと述べ、「ダンスは万国共通の言語だから、雰囲気を盛り上げ、パーティーを始めるためには音楽が必要」とコメント。モンテル・ジョーダンの「This Is How We Do It」は間違いがないと明かし、「あの曲が聞こえてくると、すぐに皆が立ち上がり、盛り上がる」と語った。
【写真】まるで印象が変わる11年前の着こなし
Peopleによると、現地時間3月17日に行われた映画『The Drama（原題）』のロサンゼルスプレミアにゼンデイヤが来場。この日はヴィヴィアン・ウェストウッドの白いシルクドレスをまとい、トムから贈られたとされるジェシカ・マコーマックの婚約指輪と、金のシンプルなリングをコーディネートしたルックを披露した。
なお、『スパイダーマン』での共演をきっかけにトムと交際をスタートさせたゼンデイヤ。長年彼女のスタイリングを手掛けてきたローチが、今月初めに開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントしたことから、極秘結婚が報じられ、注目を集めている。
プレミアでは、結婚式には「本当に良い音楽」が欠かせないと述べ、「ダンスは万国共通の言語だから、雰囲気を盛り上げ、パーティーを始めるためには音楽が必要」とコメント。モンテル・ジョーダンの「This Is How We Do It」は間違いがないと明かし、「あの曲が聞こえてくると、すぐに皆が立ち上がり、盛り上がる」と語った。