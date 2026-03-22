大阪市はこのほど、市が所有する４７施設などに対して、法人名、商品名、ブランド名などを冠した愛称を付与できるネーミングライツパートナーを一斉に募集することを発表した。市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的としている。募集する名称は「愛称」で、関係施設条例に規定する施設などの名称の改正しない。

募集期間は３月２３日から９月３０日まで。申込みの先着順に、大阪市公共施設等ネーミングライツパートナー審査委員会による審査を行い、ネーミングライツパートナー候補を決定する。

◆対象施設など一覧（名称、最低募集の年額）

・東成区民センター ３０万円

・阿倍野区民センター内、大ホール １２万円

・阿倍野区民センター内、小ホール １２万円

・東住吉区民ホール １０万円

・西成区民センター ３０万円

・北スポーツセンター １００万円

・都島スポーツセンター １００万円

・都島屋内プール １００万円

・福島スポーツセンター １００万円

・下福島プール １００万円

・此花スポーツセンター １００万円

・此花屋内プール １００万円

・中央スポーツセンター １００万円

・中央屋内プール １００万円

・西スポーツセンター １００万円

・港スポーツセンター １００万円

・大正スポーツセンター １００万円

・大正屋内プール １００万円

・千島体育館 １００万円

・西淀川スポーツセンター １００万円

・西淀川屋内プール １００万円

・淀川スポーツセンター １００万円

・東淀川スポーツセンター １００万円

・東淀川体育館 １００万円

・東成スポーツセンター １００万円

・東成屋内プール １００万円

・生野スポーツセンター １００万円

・旭スポーツセンター １００万円

・旭屋内プール １００万円

・旭プール・旭児童プール １００万円

・城東スポーツセンター １００万円

・城東屋内プール １００万円

・阿倍野スポーツセンター １００万円

・阿倍野屋内プール １００万円

・住之江スポーツセンター １００万円

・東住吉スポーツセンター １００万円

・平野スポーツセンター １００万円

・平野屋内プール １００万円

・浪速図書館 １０万円

・旭図書館 ８０万円

・城東図書館 ４０万円

・鶴見図書館 ８０万円

・住之江図書館 ３０万円

・住吉図書館 ４０万円

・東住吉図書館 ３０万円

・平野図書館 ３０万円

・西成図書館 ３０万円