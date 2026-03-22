歌手の桑田靖子が20日、自身のインスタグラムを更新。デビューも年齢も2年先輩の「お兄ちゃん」と慕う先輩歌手がライブを訪れたことを明かした。



【写真】さわやかさは永遠なのか 白がまじったヒゲも精かん 竹本孝之の今

毎年恒例の周年ライブを19日に都内で開催した桑田は「お兄ちゃん！来てくれた」と書き出し、「竹本孝之さん おまえさん頑張っとる、と 褒めてもろた♡いえい」と喜び全開。1965年生まれの竹本は「ミスターCBSソニーオーディション81」でグランプリを受賞し、「てれてzinzin」でデビューした。2ショットの竹本は明るいブラウン系の髪で口元とアゴにはひげをたくわえた姿。メガネ越しに見える瞳はアイドル時代を思い起こさせる。



ほかにも、シンガー・ソングライターの相曽晴日、元アイドルでボイストレーナーの山本ゆかりさんが訪れたことを伝え、「オーデション＆デビューでお世話になった大好きな方や 堀越中学、高校で仲の良かった同級生」らがサプライズで駆けつけてくれたことに「本当に感謝しかなかった昨夜」とつづった。



翌21日にはリハーサルに同期が駆けつけたことも紹介。「83年組アイドル アラ!?還ライブ」を8月に開催することが発表されたばかりだが、タレント・松本明子との写真とともに、「大沢逸美ちゃん、小林千絵ちゃん、木元ゆうこちゃん、森尾由美ちゃん、そして、あっこちゃん、からのお花を わざわざ忙しい中、届けてくれて メンバーのみんなにも、私にも差し入れを♡ありがたいばかりです」と感謝。さらに「本日は千絵、純子、ワタシのデビュー日 千絵の面白さと平和な空気が大好き 純子にもまた会いたいな」とつづり、同期の徳丸純子との再会も願っていた。



桑田のデビュー43周年への祝福はもちろん、竹本の姿にファンからは「変わらずカッコいい」の声。同期の絆に「本当に素敵な関係ですね」「なんかジーンと感動しました」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）