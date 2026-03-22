読むのが難しいと思う「長野県の駅」ランキング！ 2位「姨捨」を抑えた1位は？【2026年調査】
各地で桜の便りが届き始め、春の陽気に誘われて見知らぬ土地まで足を延ばしたくなる絶好の行楽シーズンです。旅の目的地を探していると、漢字からは想像もつかないような独特の響きを持つ駅名に出会い、その土地の奥深さに驚かされることも少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年3月11〜12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「長野県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「漢字の並びから普通の読み方を想像しにくいから」（30代女性／北海道）、「姨という漢字は日常生活でほとんど使われないため」（50代男性／青森県）、「初めてみるような漢字で難しい」（30代女性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者からは「あまり目にしない難しい漢字で全く見当がつかないから」（50代女性／新潟県）、「見たことない漢字だから」（50代女性／東京都）、「記号のような漢字で全く読めないです」（50代男性／愛知県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月11〜12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「長野県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：姨捨（おばすて）／75票JR篠ノ井線の駅で、日本三大車窓の一つに数えられる善光寺平の絶景で知られています。「姨捨山」の伝説でも有名ですが、「姨」という漢字が珍しく、歴史的な背景を知らないと読み当てるのが難しい駅名です。スイッチバック構造を持つ貴重な駅でもあります。
回答者からは「漢字の並びから普通の読み方を想像しにくいから」（30代女性／北海道）、「姨という漢字は日常生活でほとんど使われないため」（50代男性／青森県）、「初めてみるような漢字で難しい」（30代女性／福岡県）などのコメントがありました。
1位：鼎（かなえ）／113票飯田市にあるJR飯田線の駅です。漢字一文字というシンプルさながら、日常的にはまず使わない「鼎」という字に、多くの人が足を止めてしまいます。「願いをかなえる」という言葉に掛けて縁起を担ぐこともありますが、初見の難易度は県内随一です。
回答者からは「あまり目にしない難しい漢字で全く見当がつかないから」（50代女性／新潟県）、「見たことない漢字だから」（50代女性／東京都）、「記号のような漢字で全く読めないです」（50代男性／愛知県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)