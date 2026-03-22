「送別会が多すぎる！」と怪しむ彼女を納得させるセリフ９パターン
人事異動のシーズンは、どの部署でも立て続けに送別会が行われるもの。しかし、あまりに回数が多いと、「また送別会？本当？」と彼女に疑惑の目を向けられてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「『送別会が多すぎる！』と怪しむ彼女を納得させるセリフ」をご紹介します。
【１】「この前は部署全体ので、明日は課のだから」と送別会の詳細を説明する
「参加メンバーとかがスラスラ出てきて表情も普通だったら、本当なんだなって納得できる」（10代女性）というように、どんな集まりなのかを事細かに教えると、安心してもらえそうです。変に動揺して挙動不審にならないよう、落ち着いて対応しましょう。
【２】「俺もさすがに疲れてきた…」とげっそりした顔で同情を誘う
「『会費もかかるし…』と心底嫌そうにしていて、むしろ気の毒になった」（20代女性）というように、連日の送別会にうんざりしてみせると、疑われるどころか不憫にすら思ってもらえるようです。内心楽しみでも、その気持ちは隠したほうが賢明でしょう。
【３】「送別会の様子を撮って送るよ」と証拠提示を約束する
「もし合コンとかだったら、私が要求する前に『写真を見せる』とは言わないはず…」（20代女性）というように、「嘘ではないと証明する」と豪語して、信用させる方法です。自ら進んで話を持ち掛ければ、実行に移すまでもなく納得してもらえるかもしれません。
【４】「どんな言葉を贈ったらいいと思う？」と相談を持ち掛ける
「『主役が目上の人だから…』と段取りに悩むのを見て、疑ってごめん！と思った」（10代女性）というように、送別会にまつわる困りごとを打ち明けると、真実味が増しそうです。万事順調な場合は、それらしい問題をでっちあげてしまってもいいでしょう。
【５】「君のほうは送別会とかないの？」と相手の話にすり替える
「よく考えたら自分もけっこう送別会続きだと気づいて、責めるのをやめました（笑）」（20代女性）というように、彼女に予定を尋ねたら、実は似た状況だと判明するかもしれません。「君も大変だね…」などとねぎらえば、こちらの立場も理解してもらえそうです。
【６】「そんなに俺のこと信用できないんだ…」と悲しんでみせる
「『本当は合コンでしょ！』って疑って逆に幻滅されたら、自分が後悔すると思う」（20代女性）というように、彼女の発言に失望してみせるのもよさそうです。わだかまりが残らないよう、向こうが改心したらこちらもすぐに明るい表情に戻りましょう。
【７】「同僚に電話で説明させようか？」と周囲を巻き込もうとする
「彼氏の仕事仲間に疑り深い彼女だと思われたら嫌だから、連絡される前に引き下がります！」（20代女性）というように、ことを大きくしようとして、相手を怖じ気づかせる作戦です。向こうは根拠なく疑っているはずなので、「フリ」だけでも効きそうです。
【８】「心配なら確かめに来ればいいよ」と参加を促す
「『店はどこ？』って追い打ちをかけても動じないようなら、信用してもよさそう」（20代女性）というように、なかなか疑いが晴れないなら、同席をそそのかすのも手でしょう。ただし、浮気疑惑を持たれた過去がある人は、本当に同伴するハメになるかもしれません。
【９】「俺だってできれば君と過ごしたいよー」と上手に甘えて乗り切る
「『じゃあ行くのやめようかな』なんて言われたら、あっさり折れちゃうかも（笑）」（20代女性）というように、愛情を傾けるだけで解決する場合もありそうです。「構ってあげられなくてごめん」などと彼女の寂しさに理解を示すと、機嫌を直してもらえるでしょう。
あの手がダメならこの手で…といろいろ試すとよさそうです。適当にあしらうと、最悪の場合関係がこじれるおそれもあるので、面倒でも誠実に対応しましょう。（安藤美穂）
【１】「この前は部署全体ので、明日は課のだから」と送別会の詳細を説明する
「参加メンバーとかがスラスラ出てきて表情も普通だったら、本当なんだなって納得できる」（10代女性）というように、どんな集まりなのかを事細かに教えると、安心してもらえそうです。変に動揺して挙動不審にならないよう、落ち着いて対応しましょう。
「『会費もかかるし…』と心底嫌そうにしていて、むしろ気の毒になった」（20代女性）というように、連日の送別会にうんざりしてみせると、疑われるどころか不憫にすら思ってもらえるようです。内心楽しみでも、その気持ちは隠したほうが賢明でしょう。
【３】「送別会の様子を撮って送るよ」と証拠提示を約束する
「もし合コンとかだったら、私が要求する前に『写真を見せる』とは言わないはず…」（20代女性）というように、「嘘ではないと証明する」と豪語して、信用させる方法です。自ら進んで話を持ち掛ければ、実行に移すまでもなく納得してもらえるかもしれません。
【４】「どんな言葉を贈ったらいいと思う？」と相談を持ち掛ける
「『主役が目上の人だから…』と段取りに悩むのを見て、疑ってごめん！と思った」（10代女性）というように、送別会にまつわる困りごとを打ち明けると、真実味が増しそうです。万事順調な場合は、それらしい問題をでっちあげてしまってもいいでしょう。
【５】「君のほうは送別会とかないの？」と相手の話にすり替える
「よく考えたら自分もけっこう送別会続きだと気づいて、責めるのをやめました（笑）」（20代女性）というように、彼女に予定を尋ねたら、実は似た状況だと判明するかもしれません。「君も大変だね…」などとねぎらえば、こちらの立場も理解してもらえそうです。
【６】「そんなに俺のこと信用できないんだ…」と悲しんでみせる
「『本当は合コンでしょ！』って疑って逆に幻滅されたら、自分が後悔すると思う」（20代女性）というように、彼女の発言に失望してみせるのもよさそうです。わだかまりが残らないよう、向こうが改心したらこちらもすぐに明るい表情に戻りましょう。
【７】「同僚に電話で説明させようか？」と周囲を巻き込もうとする
「彼氏の仕事仲間に疑り深い彼女だと思われたら嫌だから、連絡される前に引き下がります！」（20代女性）というように、ことを大きくしようとして、相手を怖じ気づかせる作戦です。向こうは根拠なく疑っているはずなので、「フリ」だけでも効きそうです。
【８】「心配なら確かめに来ればいいよ」と参加を促す
「『店はどこ？』って追い打ちをかけても動じないようなら、信用してもよさそう」（20代女性）というように、なかなか疑いが晴れないなら、同席をそそのかすのも手でしょう。ただし、浮気疑惑を持たれた過去がある人は、本当に同伴するハメになるかもしれません。
【９】「俺だってできれば君と過ごしたいよー」と上手に甘えて乗り切る
「『じゃあ行くのやめようかな』なんて言われたら、あっさり折れちゃうかも（笑）」（20代女性）というように、愛情を傾けるだけで解決する場合もありそうです。「構ってあげられなくてごめん」などと彼女の寂しさに理解を示すと、機嫌を直してもらえるでしょう。
あの手がダメならこの手で…といろいろ試すとよさそうです。適当にあしらうと、最悪の場合関係がこじれるおそれもあるので、面倒でも誠実に対応しましょう。（安藤美穂）