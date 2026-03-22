全身タトゥーを「バカみたい」と後悔し除去したナナ、インナーなし密着衣装から跡見える素肌まで

ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナの大胆かつ芸術的な一面が捉えられた写真集が、再び注目を集めている。

最近、希少書籍図書館「SEETH ANARCHY LIBRARY」は、公式SNSを通じて，2025年に発売された写真集『ナナ 沢渡朔』を紹介し、ファンの関心を集めた。

【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”

今回の写真集は、日本の写真界の巨匠・沢渡朔がナナをミューズに完成させたコラボレーション作品だ。

沢渡朔は、生涯にわたり女性の人物像を探求してきた写真家で、ナナとのコラボを通じてエネルギーと密度たっぷりのイメージを捉えた。ナナは、多忙なスケジュールのなか、自ら東京を訪れ、2日間にわたり都内各所を巡りながら、撮影に臨んだ。

写真集のなかのナナは、大胆な露出を含むコンセプトから、幻想的で耽美的な雰囲気まで見事に表現し、モデルとしての圧倒的な力量を見せつけた。

（写真＝「SEETH ANARCHY LIBRARY」Instagram）ナナ

特に、沢渡朔ならではの美学的な視線と、ナナならではの唯一無二のビジュアルが調和し、芸術作品のような仕上がりになったと評価されている。

「SEETH ANARCHY LIBRARY」側は、「2人の自由なセッションのなかで、強烈なエネルギーが感じられるイメージが生まれた」と今回のコラボの完成度に賛辞を贈った。

なお、ナナは現在、ENA月火ドラマ『クライマックス』（原題）でファン・ジョンウォン役を演じており、女優としても強烈な存在感を放ちながら、活発な活動を続けている。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。